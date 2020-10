“Verificate, poi parlate”. Ballando con le stelle . Carolyn Smith al veleno, non si trattiene e lancia l’attacco

A Ballando con le stelle non sembra correre buon sangue tra Carolyn Smith e Lina Sastri. L’attrice e autrice è impegnata nella gara con il maestro Simone Di Pasquale, mentre la Smith, ormai da anni, è seduta sul bancone dei giudici insieme a Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni Guillermo Mariotto e Fabio Canino.

Durante la scorsa puntata del programma di Milly Carlucci in onda su Rai 1 sabato 4 ottobre, Carolyn Smith ha accusato la seconda di aver scelto una musica non adatta per il charleston: la Sastri ha spiegato il motivo della scelta e l'ha difesa in maniera anche piuttosto accesa. Al punto che Selvaggia Lucarelli è intervenuta per esclamare: "Volevo dire che qui c'è un primato questa sera perché nessuno aveva mai fatto un cazziatone così a Carolyn, io ammiro il coraggio".















Poi c'è stato il chiarimento tra la concorrente e la giudice: "Io adoro Carolyn, non mi permetterei mai di farle un cazz***", ha detto Lina facendo un inchino verso i giudici. Su instagram oggi, commentando quanto è successo sabato sera a Ballando, Carolyn Smith ha chiarito la critica e parlato di quanto successo durante la puntata andata in onda sabato 4 ottobre.















“Non ho mancato di rispetto a Lina, che è una grande artista. – ha scritto la giudice di Ballando con le stelle – Non fa parte del mio DNA. Lei ha interrotto il mio giudizio prima che potessi finire e arrivare a valutare la parte della sua esibizione relativa al ballo”.

"Voglio precisare alle persone che hanno criticato esageratamente (per fortuna pochi) i miei commenti sulla performance di @lina_sastri_official. – ha scritto ancora – Ho letto i commenti assurdi di persone che non hanno seguito il programma con grande attenzione o non hanno seguito proprio la trasmissione. Commenti fuori luogo e a volte cattivi".









“Ma voglio solo consigliare chiunque che vuole commentare prima che si perde di stile e educazione…. verifiche i fatti prima. Auguro una buona giornata a tutti”, ha concluso la giudice di Ballando con le stelle.

