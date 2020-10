Adua Del Vesco è stata ancora una volta grande protagonista del GF Vip. Nella settima puntata del reality, quella andata in onda il 5 ottobre 2020, l’attrice è tornata sulla famosa conversazione avuta con Matilde Brandi e con Dayane Mello, quella in cui ha dichiarato che Massimiliano Morra, suo ex, è gay. Sulle prime aveva smentito ma non aveva convinto tutti nella Casa.

Poi, in diretta, la rivelazione di Tommaso Zorzi, che ha confessato che Adua, in albergo, prima ancora di entrare nel reality, gli aveva già fatto questa rivelazione su Morra. Ne è nato un duro scontro fino a quando l’influencer, nel salotto, di fronte a tutti, ha raccontato di avere ancora sul telefono la conversazione avuta prima di incontrarsi in albergo. E il suo staff l’ha pubblicata tra le Storie di Instagram: “La verità si dica”, si legge sullo screenshot condiviso. (Continua dopo la foto)















Adua era in nomination e prima di conoscere il verdetto del pubblico ha ricevuto una bella sorpresa nella Casa: la visita di sua sorella Francesca. E quando la telecamera la inquadra nella Glass Room Alfonso Signorini sottolinea: “Identiche”. Insomma… Non si somigliano affatto, come nota subito il pubblico. E poco dopo, quando Francesca rivela di avere avuto delle difficoltà ma di essersi rialzata, il conduttore aggiunge: “Nell’essere libere”. Perché la somiglianza tra le due forse è appena accennata: Adua e Francesca, la più grande, sono molto diverse. (Continua dopo la foto)















Somiglianza a parte, Francesca sprona la sorellina: “Non piangere, vedi sono venuta a trovarti, a darti tanta forza – dice ad Adua – tu non sei mai sola, noi siamo sempre con te. C’è tanta gente che ti vuole bene ed è giusto che tu cominci a vivere la tua vita senza pensare al passato. Hai voltato pagina, ora ti senti libera dentro e fuori e possiamo andare a divertirci, le nostre uscite pazze”. (Continua dopo le foto)











Adua si scusa per aver messa da parte la famiglia per molto tempo e dice di essersi sentita “tanto sola” e Francesca la rincuora: “Non ci siamo soltanto nel bene, ma anche nei momenti no e se cadi giù noi ti rialziamo, anche io o avuto i miei momenti no e tu non mi sei stata accanto? Non mi ha dato forza? Non sono la persona che sono grazie a te? La mamma ti ama e ti segue tutti i giorni, non sentirti mai sola perché non lo sei. Ti aspettiamo”. Lacrime e abbracci “a distanza” tra le due.

