Era entrata nella casa con i crismi della grande favorita e, per ora, la contessa Patrizia De Blanck sta mantenendo le attese. Dovrà guardarsi dalle insidie di Tommaso Zorzi e, soprattutto, Elisabetta Gregoraci che dopo la giornata di ieri e la lettera in diretta di Flavio Briatore sembra più accreditata che mai al successo finale. Eppure forse nessuno come Patrizia De Blanck ha saputo coinvolgere gli spettatori.

Forte e decisa ma anche fragile fino a commuoversi la contessa, senza filtri oltre le pailletes e le luci colorate dello studio del Grande Fratello. L'ultima confessione, in particolare, ha fatto scendere un brivido lungo la schiena a tanti. Patrizia De Blanck è infatti scoppiata a piangere durante una chiacchierata nella notte con Dayane Mello e Guenda Goria, raccontando loro qual è il suo punto debole. Si tratta di un aspetto del suo rapporto con la figlia Giada, che ha 39 anni (quaranta meno di lei). "Io un punto debole ce l'ho ed è mia figlia", ha spiegato.















"Mia figlia è il punto debole perché io l'ho fatta molto tardi e penso che non mi potrà avere ancora per molto…", ha poi aggiunto. A questo punto il suo viso si contrae, la voce si spezza e qualche lacrima le solca le guance. "Quando penso così mi viene da piangere. Perché non mi potrà avere tanto. Io mica sono eterna, non ho il delirio di onnipotenza e penso che sono eterna. Perciò il mio dolore sarà il dolore che proverà lei quando io non ci sarò più", ha continuato Patrizia De Blanck.



















Per lei questo è un cruccio davvero grande: "Quando fai i figli che sei più giovane te li porti avanti fino ad una certa età, quando li fai in età matura, ci stai meno. Giada l'ho avuta a quarant'anni. Ai miei tempi era tardi anche trent'anni". Patrizia De Blanck ha poi rivelato anche di aver deciso di abortire quando aveva trent'anni.











“Quando avevo trent’anni ero rimasta incinta ma non l’ho voluto”, continua Patrizia De Blanck che poi sulla nascita di Giada rivela: “.In realtà non volevo avere figli. L’ho fatto per fare un regalo a mio marito perché gli stava morendo la figlia, che aveva un tumore al cervello. Però questa cosa non è stata accolta con gioia, visto che la figlia stava morendo… Allora mi sono inca**ata e ho detto: ‘Bene, allora lo faccio per me’”.

