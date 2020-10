“Io e Gemma?”. E Tina Cipollari vuota il sacco: tutta la verità sul loro rapporto

Da tanti anni le due protagoniste di ‘Uomini e Donne’ sono indubbiamente Tina Cipollari e Gemma Galgani. Le donne si detestano tantissimo nel dating show di Maria De Filippi e l’opinionista del programma ha rilasciato un’importante intervista, nella quale ha confermato che questo odio va al di là della trasmissione di Canale 5. Durante la sua conversazione con ‘Leggo’ la Cipollari ha confermato ufficialmente che questi pensieri negativi sulla dama torinese restano.

Quindi, l’antipatia nei confronti della Galgani è presente nella vita di tutti i giorni, ovvero anche quando le telecamere di ‘UeD’ si spengono. Ovviamente, come spiegato da Tina, i litigi non vanno oltre il programma perché non si incontrano mai personalmente. Ecco dunque le sue dichiarazioni: “Tra me e lei è tutto vero, io la detesto. La trovo finta, è costruita quando parla, come si muove, prima di parlare deve riflettere e pensare bene, secondo me questo modo di fare che ha lei è tutto finto”. (Continua dopo la foto)















Poi la Cipollari ha aggiunto: “Per me si è costruita un personaggio, ma non è reale”. In tanti hanno comunque lanciato delle stoccate anche all’opinionista, considerata finta: “Io sono lì da 20 anni e il mio ruolo è quello di opinionista. Sono così, sono sempre stata un personaggio insolito, ero quella che alle 15 del pomeriggio arrivava in studio in abito da sera e guanti lunghi. Sono cresciuta con loro e non ho intenzione di lasciarli”. Voci sull’addio smentite categoricamente. (Continua dopo la foto)















Tina Cipollari ha anche replicato alle indiscrezioni che fanno riferimento ad una sorta di gelosia nei confronti di Gemma: “Ahahaha ma figurati. Mi possono mettere accanto a Belen, alla donna più bella dell’universo, ma io non temo nessuno. Non c’è competizione. Ma secondo te io posso vivere Gemma come una mia antagonista? Non c’è nulla di lei che io posso invidiare. Nella vita si invidia cosa non si ha, lei ha 70 anni, sola, abbandonata e depressa, elemosina affetto”. (Continua dopo la foto)









Tina ha concluso: “Non mi toglie niente nessuno, io ho lo spazio che merito e che ho avuto sempre. Io ho il mio ruolo da 20 anni, ne sono passate a bizzeffe là dentro, ma tanto io resto sempre unica. Io detesto il suo carattere, forse è il contrario, lei è gelosa di me”. Parole molto forti della donna, che non lasciano spazio ad alcuna apertura alla Galgani. L’astio continuerà ancora, i telespettatori sono avvisati.

