Da Alessandro Gassmann a Giovanna Mezzogiorno, da alcuni dei protagonisti della nuova edizione di Ballando con le Stelle fino al cantante partenopeo Rocco Hunt e la collega Ana Mena. Anche domenica 4 ottobre Mara Venier ha avuto in studio tanti ospiti che coi loro racconti hanno appassionato il pubblico di Rai1. Sempre seguitissima la trasmissione della zia Mara, che ha raccolto davanti al piccolo schermo 2.578.000 spettatori (15.4% di share) nella prima parte e di 2.239.000 (14.7%) nella seconda.

Al di là dei vip che ospita in studio e degli argomenti trattati in puntata, il pubblico ama Mara Venier. Non a caso la conduttrice è un personaggio di spicco anche sui social: su Instagram, dove è un fiume in piena tra foto e video anche del suo privato, è seguita da più di 2 milioni di follower. (Continua dopo la foto)















Ma tornando all’ultimo appuntamento andato in onda della sua Domenica In, anche ieri la zia non si è fatta mancare una gaffe. Come riporta Il Giornale, lo scivolone è avvenuto nel finale, con l’ospitata di Rocco Hunt e Ana Mena, la coppia che ha sfornato una delle hit estive – “A un passo dalla luna”. La conduttrice ha quindi chiesto a Rocco Hunt di raccontare com’è nata la collaborazione con l’artista spagnola. (Continua dopo la foto)















“Ci siamo beccati a una festa a Milano lo scorso Natale, prima del lockdown, e scherzando ci siamo detti facciamo un brano insieme e è nato ‘A un passo dalla luna’”. La Venier ha chiamato così in studio Ana Mena che, dopo i saluti di rito, ha invitato Hunt a esibirsi sulle note della loro hit estiva. Ma quando la musica è partita, Mara si è lasciata sfuggire: “Come sono carini insieme…”. (Continua dopo foto e post)











Nonostante la musica, la frase non è sfuggita alla coppia di cantanti e mentre Ana Mena gesticolava per negare ogni coinvolgimento emotivo, Rocco Hunt ha voluto chiarire. Il rapper ha ritardato l’inizio dell’esibizione e spiegato: “Ma no, no. Io sono sposato e c’ho pure un figlio…”. Il cantante, infatti, dal 2017 è legato alla compagna Ada, dalla quale ha avuto Giovanni.

