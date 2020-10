Alessandra Mussolini in ospedale. Immediato l’intervento dell’ambulanza: è successo tutto durante le prove di Ballando con le Stelle

Milly Carlucci, le brutte notizie sembrano essere all’ordine del giorno per il suo Ballando con le Stelle. Il programma continua a ricevere duri colpi. Non solo il caso di positività al Covid sia per Samuel Peron che per Daniele Scardina, ma anche un’operazione d’appendicite a cui si è sottoposto il ballerino professionista Raimondo Todaro. In esclusiva, arriva anche la notizia che riguarda Alessandra Mussolini.

A diffondere gli ultimi aggiornamenti c’ha pensato il sito Dagospia, con un articolo che accende i riflettori sulla nipote di Benito Mussolini. Le prove del lunedì pomeriggio non sono andate benissimo per Alessandra Mussolini, che pare abbia subito una brutta caduta. Nello specifico, durante la prova di una coreografia con Maykel Fonts, la Mussolini è caduta a terra e di faccia. (Continua a leggere dopo la foto).















Panico in studio diffuso in poco tempo. Alessandra Mussolini è stata trasportata in una clinica romana in ambulanza e ad oggi si attende di ricevere aggiornamenti sulle sue condizioni, al punto da mettere in discussione la sua presenza durante la puntata del prossimo sabato 10 ottobre. Quel che al momento rimane certo è che la situazione non è grave. Lo ha comunicato la 57enne in persona. (Continua a leggere dopo la foto).















Alessandra Mussolini ha pensato bene di rassicurare tutti attraverso una storia condivisa sul suo profilo Instagram, dove informa che la tac non ha fatto rilevare nessuna rottura. E pensare che prima dell’incidente, proprio nello studio di Eleonora Daniele a Storie Italiane, la Mussolini ha lamentato i continui e ingiusti attacchi della giurata Selvaggia Lucarelli. Secondo Alessandra, non esisterebbe un valido giudizio meritevole nei riguardi di Maykel Fonts. (Continua a leggere dopo le foto).









E stando alle ultime votazioni, la coppia sale a punti 15, non permettendo di qualificare tra i preferiti, i nomi di entrambi. A spiegarlo ci pensa Agipronews, dove Paolo Conticini ed Elisa Isoardi, fermi a 3,00 sarebbero pronti per la finale, ma non senza mettere in conto anche Vittoria Schisano a quota 5. Le sorprese a Ballando con le stelle sembrano procedere a pari passo con i duri colpi. Lo vedremo.

“Non riesco a guardarmi allo specchio così…”. Giulia De Lellis, oggi “peggio del solito”