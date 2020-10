Si è capito sin dai primi minuti nella Casa che Tommaso Zorzi è un fiume in piena. Nel giro di poche settimane, l’influencer ha dimostrato più volte di non avere peli sulla lingua, né coi coinquilini né con Alfonso Signorini e i suoi opinionisti. Il pubblico non ha sicuramente dimenticato il rimprovero del conduttore sulle uscite fuori luogo di Tommaso su Gabriel Garko e Adua Del Vesco (“Chi dei due porta la gonna?”).

“Quando tu dici che su te stesso puoi dire quello che vuoi – l’aveva bacchettato in diretta Signorini – e che non vuoi che gli altri ti chiamino al femminile, come puoi pensare di dire che vuoi sapere chi indossa la gonna tra Adua e Garko?”. E poi: “Ci deve essere coerenza. Non fa ridere nessuno quella battuta lì”. (Continua dopo la foto)















Dopo le parole di Alfonso Signorini e la frecciata di Pupo (“Quando cominceremo a vedere la persona e meno il personaggio?”), Tommaso Zorzi si è arrabbiato ma poi, tornato in collegamento con lo studio, ha chiesto scusa. Ma il giorno successivo si è lamentato di quel trattamento e ha anche sbottato contro Pupo (“Pupo è stato uno stro**o) prima di minacciare l’uscita anticipata dal reality. (Continua dopo la foto)















Non è uscito dal GF Vip, ma in compenso è tornato a parlare di Alfonso Signorini, pur non nominandolo direttamente, durante una conversazione coi suoi coinquilini. L’influencer si è infatti chiesto come mai non vengano mai mostrate in puntata le immagini dei salotti di Barbara D’Urso sul Gf Vip, poi ha tirato in ballo anche Ilary Blasi che conduceva il reality prima del giornalista e direttore di Chi. (Continua dopo le foto)









Tommy stai per caso sostenendo che Alfonso di proposito non manda clip tratte dai programmi della sua amica barbara d’urso? #gfvip pic.twitter.com/49pNxFZySB — Vincenzo Renda (@VincenzoRenda7) October 4, 2020

Zorzi che elogia Ilary Blasy alla conduzione ✈️✈️✈️✈️✈️#GFVip — Perle TV🔴⚫ (@MatFeeMan) October 4, 2020



“Stavo pensando, ma com’è che non fanno mai vedere il salotto di Barbara D’Urso e non fanno vedere come reagisce il pubblico di canale 5? […] Ilary Blasi lo faceva vedere”, ha buttato lì Tommaso Zorzi scatenando una pioggia di commenti social. Con questa affermazione Zorzi volava criticare non troppo velatamente la conduzione di Signorini? In ogni caso probabilmente il padrone di casa non l’avrà gradita…

