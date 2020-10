Barbara D’Urso smascherata: spunta il fuori onda a Live che ‘incastra’ la conduttrice

Da quando è esplosa l’emergenza sanitaria sono stati tanti i cambiamenti necessari. Anche in tv, dove le trasmissioni hanno sì ripreso la messa in onda regolarmente ma con accorgimenti e misure per prevenire il contagio pensate per la sicurezza di tutti. A Ballando con le Stelle, per esempio, i protagonisti dello show di Milly Carlucci sono sottoposti a tampone periodico dal momento che è inevitabile il contatto fisico e nessuno porta la mascherina.

Il diretto concorrente del sabato sera su Canale 5, Tu Sì Que Vales, invece, è stato registrato tempo fa e la Fascino di Maria De Filippi ha messo in campo misure severissime per la realizzazione del talent, come confermato anche da alcuni spettatori in studio durante le registrazioni. E che dire dell'altra trasmissione di grande successo di Queen Mary, Uomini e Donne?















Nella nuova edizione del dating show più famoso di Canale 5 e tanto caro al pubblico, lo studio è molto più grande per garantire il rispetto del distanziamento, le sedute dei vari protagonisti sono divise da plexiglass e quando i protagonisti si alzano e raggiungono il centro del palco indossano mascherine protettive. Rimanendo a Mediaset, anche Barbara D'Urso si è adeguata alle misure anti contagio.















Tornata in onda con Pomeriggio 5, Domenica Live e Live Non è la D'Urso, Carmelita non ha più pubblico in studio, le postazioni degli ospiti sono distanziate e lei non accoglie più i vip con baci e abbracci. Almeno quando è in onda, come dimostrato da un servizio di Striscia la Notizia. Nella clip si vede Barbara annunciare e accogliere in studio Gina Lollobrigida accompagnata da Andrea Piazzolla.











“Non posso abbracciarti come faccio di solito, per il distanziamento, ma è come se ti abbracciassi”, dice la D’Urso prima di iniziare l’intervista. Ma mentre va in onda un servizio e dunque non è inquadrata, Barbara si avvicina all’attrice per farsi un selfie, poi le fa una carezza sul viso. Poi, prima di andare via, l’accompagnatore della Lollobrigida le si avvicina e i due si salutano con baci e abbracci…

Qui il servizio di Striscia sul fuori onda di Barbara D’Urso

