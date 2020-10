A ‘Uomini e Donne’ si sono vissuti momenti di grande emozione grazie ad un racconto scioccante da parte di un nuovo cavaliere del programma. In particolare, Gianluca De Matteis gli ha domandato direttamente una cosa e Nicola ha quindi iniziato a parlare del suo dramma. In studio tanta commozione e grande silenzio per una delle rivelazioni più forti degli ultimi anni. Dopo quelle frasi strazianti, Armando Incarnato non ha proprio retto ed è scoppiato a piangere.

L’uomo è apparso molto addolorato per quella confessione dolorosa del protagonista del dating show di Canale 5. Entrando più nello specifico, Nicola si è soffermato su questo terribile incidente stradale di cui è stato vittima in passato. A causa di questa situazione, è stato costretto a stare per ben cinque anni all’interno di un ospedale. E ciò che gli avevano riferito i medici era stato un colpo al cuore. Ma poi fortunatamente le cose sono andate via via migliorando sempre più. (Continua dopo la foto)















Il giovane ha riferito che i dottori che lo avevano in cura gli avevano ipotizzato la possibilità di amputargli entrambe le gambe per salvare la sua vita. Ma per sua fortuna non è stato necessario ricorrere a questa decisione estrema. Nella giornata di oggi, lunedì 5 ottobre, ha comunque deciso di chiudere definitivamente la sua conoscenza con la dama Claudia. A quel punto Gianluca gli ha chiesto spiegazioni sul perché fosse a ‘UeD’ visto che aveva detto di non toccare una donna da anni. (Continua dopo la foto)















Nicola ha dunque aggiunto: “Ho perso soldi ed aziende. Sono diventato povero”. Nessuno si sarebbe mai aspettato di sentire affermazioni così dure da parte del cavaliere, che ha commosso tutti i presenti e anche il pubblico da casa. A proposito invece di un’altra ormai ex protagonista, la tronista Jessica Antonini, quest’ultima ha rivelato qualche giorno fa dopo la scelta di Davide Lorusso: “Sono venuta per fare un percorso lento ed è il motivo per cui continuavo a stare qua”. (Continua dopo la foto)









Poi Jessica ha dichiarato ancora: “Lui mi piace tanto, non è andata come volevo. Volevo una persona grande e lui è più piccolo di me, volevo non scegliere subito, non correre”. Invece il destino a volte ti mette di fronte a situazioni impensabili e, anche se la Antonini era entrata nel programma con l’intenzione di seguire un altro percorso, Davide le ha rubato il cuore in un batter d’occhio.

