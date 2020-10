In attesa del nuovo DPCM con le nuove norme e restrizioni per fronteggiare l’emergenza Coronavirus, la Campania di De Luca si blinda. Con l’ordinanza numero 77 infatti fino al 20 ottobre “è fatto obbligo ai bar, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari di chiusura dell’attività dalle ore 23 alle ore 6 del giorno successivo, nei giorni da domenica a giovedì” e “dalle ore 24 alle ore 6 del giorno successivo, nei giorni di venerdì e sabato”, con l’eccezione degli “esercizi presenti all’interno di strutture di vendita all’ingrosso che osservano orari notturni di esercizio”.

Ai ristoranti, pizzerie ed altri esercizi della ristorazione (pub, vinerie, kebab e similari) “è fatto obbligo di prevedere l’ultimo ingresso dei clienti nonché degli avventori per asporto alle ore 23 per l’intera settimana”. Le consegne a domicilio sono consentite senza limiti di orario. E’ inoltre confermato e prorogato fino al 20 ottobre in Campania l’obbligo di indossare la mascherina anche nei luoghi all’aperto e durante l’intero arco della giornata “a prescindere dalla distanza interpersonale”. Continua dopo la foto















Posizione che stanno facendo discutere e sulle quali è intervenuto anche il divulgatore scientifico Piero Angela. Piero che non ha alcun dubbio: la mascherina serve, è fondamentale per limitare la diffusione del coronavirus, e allora bisogna fare in modo che le persone la indossino, se necessario “anche facendo scendere l’esercito nelle strade”. Continua dopo la foto















Piero Angela lo ha detto durante la presentazione di “Superquark più”, la trasmissione che torna in onda da domani, martedì 6 ottobre, con 10 episodi. “Sono vittime della mala informazione – ribadisce poi Piero Angela con riferimento ai negazionisti del virus -. Alcuni sono recuperabili, altri no. Alle manifestazioni contro le mascherine erano quattro gatti e a lungo andare saranno anche di meno”. Continua dopo la foto











“Bisogna stare attenti alla pericolosità del virus – la conclusione -. È necessaria la protezione, in particolare nelle scuole. Non c’è abbastanza pressione sul pubblico perché rispetti il distanziamento. In attesa del vaccino, bisogna incentivare il rispetto delle regole. I giovani si sentono invulnerabili. C’è il rischio concreto che i ragazzi si comportino come degli untori, in particolare se sono asintomatici, che portano il virus in giro e rischiano di contagiare le persone più anziane. Questo va evitato”.

Ti potrebbe interessare: Federico Fashion Style, il grande annuncio pochi minuti prima della diretta: tutti impazziti