L’outing di Gabriel Garko all’interno della casa del Grande Fratello ha fatto sensazione. Una notizia che forse era nell’aria ma che mai l’attore aveva confermato. A Verissimo, davanti ai microfoni di Silvia Toffanin, Gabriel Garko era tornato a parlare di questa sua scelta, raccontando anche dei pregiudizi che girano intorno a quella che la maggior parte del mondo, con scarsa intelligenza, definisce una condizioni di diversità.

Fatto sta che da quando Gabriel Garko si è confessato, il suo orientamento sessuale è stato al centro del dibattito allo stesso modo di come lo sono le donne del suo passato. Lory Del Santo durante l'ultima puntata di 'Live – Non è la D'Urso' ha raccontato che ormai molti anni fa Manuela Arcuri, all'epoca ufficialmente fidanzata con Gabriel Garko, le rivelò che tra loro c'era un blocco, presumibilmente per quanto riguarda la sfera intima.















E e le disse anche con quale motivazione Garko evitava di andare oltre un certo limite con lei. Ospite del programma della domenica sera di Canale5, la 62enne ha affermato: "A me meraviglia non Gabriel, che lo comprendo perfettamente, mi meraviglia invece che tutte queste donne abbiano finto per tanti anni".















"L'Arcuri me lo raccontò tanto tempo fa, mi disse: 'Sai lui con me si blocca'. Non l'ho mai rivelato a nessuno", ha quindi detto Lory. Tutto è accaduto durante una serata nel Principato di Monaco. "Un giorno ho incontrato l'Arcuri. Lei era fidanzatissima con Garko, era su tutte le copertine. Le chiesi com'era la relazione con lui. Eravamo in un bagno a Montecarlo", ha aggiunto. "Mi disse: 'Sai lui con me si blocca perché dice che sono troppo voluminosa e questa cosa lo pietrifica'", ha quindi concluso.











Nonostante qualche giorno fa Gabriel, 48 anni, abbia fatto coming out svelato di essere e di essere sempre stato gay, Manuela, 43, in un’intervista successiva alla rivelazione del collega ha sempre negato questo aspetto dicendo che la relazione tra loro due è stata sempre autentica. Le parole di Lory Del Santo potrebbe presto aprire una nuova querelle. La polemica sembra pronta a arrivare.

