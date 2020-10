“Piace lungo…”. Antonella Clerici, che imbarazzo in studio. Succede tutto all’improvviso

Puntata decisamente caratterizzata dall’imbarazzo quella andata in onda oggi, lunedì 5 ottobre, a ‘È sempre mezzogiorno’, la trasmissione condotta da Antonella Clerici. Infatti, in particolare è stato un indizio a far calare il silenzio sul programma; un doppio senso che ha scatenato anche il pubblico da casa e gli utenti. Bisognava dunque riuscire a indovinare il cibo del gioco, ma come consiglio è stata scelta una frase che ha fatto sbarrare gli occhi anche alla padrona di casa.

Ha preferito comunque non rilasciare alcuna dichiarazione, proprio perché altrimenti avrebbe rischiato seriamente di ridere o di cadere in ulteriori gaffe. Anche Nonna Amelia ha dato vita ad un siparietto divertentissimo, visto che ha affermato di essere contattata da Cuba da gente che le fa telefonicamente i complimenti. A quel punto la Clerici ha spiegato che lei ha questo tipo di rapporti grazie al figlio, ma Nonna Amelia ha risposto: “Non pensare male però, alla mia età ho ormai chiuso bottega”. (Continua dopo la foto)















Tornando invece al discorso di prima sull’indizio che ha imbarazzato tutti, nel foglietto c’era scritto: “In America piace lungo”. Silenzio di tomba al fine di evitare situazioni ancora più imbarazzanti. Stessa linea è stata adottata con Nonna Amelia; dunque un appuntamento odierno contraddistinto da momenti ‘hot’ involontari. Ma non c’è stato spazio solamente a questi argomenti sicuramente più leggeri, infatti Antonella si è voluta soffermare anche sui gravi danni del maltempo. (Continua dopo la foto)















Parlando di ciò che è successo nelle regioni Piemonte e Liguria, la conduttrice Rai ha affermato: “Mando un grande abbraccio a tutti gli amici, purtroppo ogni volta che piove è tutto all’ennesima potenza, sono sempre delle grandi tragedie”. Ha poi ammesso che il suo intento è quello di far svagare la gente, che almeno durante la sua trasmissione ha la possibilità di divertirsi e di non pensare a cose negative. Ma giustamente non ha potuto non lanciare un messaggio di sostegno. (Continua dopo la foto)









Alcuni giorni fa Antonella Clerici ha dichiarato a ‘Oggi’ proprio sul programma: “Se non andrà bene sarà solo colpa mia, me ne prendo la responsabilità”. Fa inoltre sapere che per la prima volta in 35 anni di carriera si è fatta fare un contratto valido soltanto per 12 mesi. Insomma, Antonellina non vuole alcuna garanzia, ma soltanto che la trasmissione piaccia. Se non sarà così, il prossimo anno non si rinnoverà il contratto.

