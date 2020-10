Live non è la D’Urso continua a perdere pezzi. Anche nella giornata di ieri infatti Carmelita ha dovuto alzare bandiera bianca davanti a Francesca Fialdini. Una situazione anomale per la conduttrice, abituata a guardare tutti dall’alto. Responsabile della seconda settimana di stop i contenuti proposti all’interno del programma: giudicati troppo trash da gran parte del pubblico e al centro di polemiche nei mesi passati.

Con tanto di una raccolta firme su change.org per chiedere la chiusura di ogni programma di Barbara D’Urso. Quanto successo ieri poi non aiuta il programma. Ancora una volta protagonista Federico Fashion Style, il cotonatissimo e sempre più corvino parrucchiere delle dive, partito dal basso Lazio e ora arrivato nel cuore di Milano. Per chi non avesse seguito il programma ecco cosa è successo. Continua dopo la foto















Anche domenica 4 ottobre, a Live Non è la D’Urso è stato ospite Federico Fashion Style, che ha avuto l’ennesima discussione con Antonella Mosetti. Il motivo del contendere sarebbe un debito non pagato da parte della showgirl nei confronti dell’hair stylist delle Vip. Ma al Live parla una ex cliente del salone di Federico. “Sono andata da lui e sono uscita spennata viva. Non avevo più un euro. Mi cadevano i capelli, mi ha proposto le extention. Mi ha detto il prezzo: 280 euro.”. Continua dopo la foto















Poi riprende: “Poi alla fine de lavoro mi ritrovo con una testa da leone. Il costo? 5.900 euro. Non ho chiesto questo importo per questo lavoro. Ti pago, ma ti denuncio”, dice al Live l’ex cliente. Federico di difende: “Ha messo 17 ciocche di capelli, fate voi la somma se ognuna costa circa 300 euro da listino”. Caso chiuso? Forse. Federico,però, porta in studio una chat a proposito delle famose extension. E’ il contenuto della Busta gold choc. “Devi pagarmi l’altra parte delle extension, 600 euro”. Continua dopo la foto















Spunta la verità. La Mosetti avrebbe dovuto pagare quella somma a Federico, ma si difende dicendo di averla versata “in nero”. Il parrucchiere delle star esplode. “Sei una buffona. Vergognati, sei una maleducata. Sei una buffarola”, esplode Federico. E la Mosetti: “Schifoso”. Ma Lauri urla e sbotta: “Non ti permettere”. Dopo la puntata di Live Non è La D’Urso, la querelle tra Federico Fashion Style e Antonella Mosetti proseguita via Instagram. Nelle Ig Stories, il parrucchiere di Anzio si è sfogato, accusando le ospiti di Barbara D’Urso di essersi accordate con i propri parrucchieri per ottenere trattamenti gratuiti in cambio di pubblicità in diretta televisiva.

“Tutte che ringraziavano i parrucchieri per capelli: ragazze avrete extension gratis per tutta la vostra carriera televisiva, avete fatto uno scambio pazzesco. Io le extension non le regalo” dice con sarcasmo in un video pubblicato nelle IG Stories.

