Bomba sul gieffino Pierpaolo Petrelli durante l’ultima puntata del ‘Live – Non è la D’Urso”. A sganciarla un volto noto del mondo del gossip che ha confessato di avere una storia con il concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Al centro del salotto televisivo di Barbara D’Urso la storia con l’ex velino di Striscia la notizia Pierpalo Pretelli. Dopo le effusioni dei giorni scorsi e la strada spianta verso una nuova relazione, Elisabetta Gregoraci ha fatto retromarcia con l’ex velino di Striscia la Notizia che solo poche ore prima aveva ricevuto delle richieste esplicite e molto intime da Elisabetta.

La rivelazione hot era arrivata in piscina, approfittando dell'assenza di microfoni ma era diventata pubblica quando Pretelli l'aveva spifferata all'amica Matilde Brandi, ormai il suo punto di riferimento. "Lei mi ha detto una cosa, mi fa 'voglio fare l'amore con te", gli ha detto all'orecchio lasciandolo sorpreso. Elisabetta Gregoraci ha smentito tutto cercando anche di allontanare l'ex velino. "Mi sembra un po' esagerato che tu non mi abbia parlato per due ore. Perché io ho la mia vita e tu hai la tua vita", ha detto Elisabetta Gregoraci a Pretelli.















Lui ha provato a capire meglio la situazione: "Tu hai qualcosa fuori di qui?". Lei allora è apparsa marcare ancora di più le distanze: "Perché tu cosa vorresti da me? Secondo me il tuo atteggiamento è un po' 'too much' dopo 17 giorni…". "Io e te abbiamo una bella complicità, ma io e te non stiamo insieme, quindi il fatto che tu ti sia chiuso così mi ha fatto rimanere un po' male…". Dopo il gelo tra i due, nella puntata del Live della D'Urso andata in onda domenica 4 ottobre, Manila Gorio ha sganciato la bomba su Pretelli.















"Ho conosciuto Pierpaolo a una festa nel gennaio del 2020. Dopo questa festa lui è stato molto carino con me, a parte che abbiamo vissuto dei momenti molto particolari. Non ha avuto problemi a raccontarmi la sua vita. Poi ci siamo allontanati, e ci siamo riavvicinati otto mesi dopo: ed è partita una relazione molto importante". In collegamento con Live – Non è la d'Urso, Manila Gorio racconta di aver avuto una relazione con Pierpaolo Pretelli, ora concorrente al GF Vip. "Pierpaolo è stato nei miei confronti un vero cavaliere, infatti non sono arrabbiato con lui", continua Manila, "stavamo insieme, abbiamo vissuto una relazione. Lui mi ha chiesto di non fare luce su questa storia e io l'ho rispettato".









In una recente intervista rilasciata a Gossip e Tv, la Gorio aveva detto: “Dal 30 agosto al 2 settembre ci siamo visti, sempre in segreto. Sono stati pochi giorni ma di grande passione, c’è stata un’intesa fisica molto forte; è come se lui in quegli otto mesi che ho passato con Moreno mi abbia sempre aspettato. Lui è tornato a Roma ed è sparito. Il 4 settembre ci siamo scambiati gli ultimi messaggi. Poi si è reso irreperibile. Ho provato a cercarlo diverse volte, ma niente. Ci sono rimasta male quando ho saputo da terzi che avrebbe partecipato al GF Vip e ho fatto uno più uno”.

