Francesco Bettuzzi, l’imprenditore che per più di due anni è stato fidanzato con Elisabetta Gregoraci, è stato ospite di Domenica Live per parlare del suo rapporto con la showgirl calabrese ma anche del presunto tradimento a Flavio Briatore. Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore sono stati insieme per 12 lunghi anni. Un amore grande caratterizzato da tante critiche, che hanno saputo tenere testa a quanti non perdevano occasione di sottolineare che la differenza d’età.

Ma dodici anni di matrimonio hanno comunque rappresentato la risposta a quanti non avrebbero mai scommesso su di loro. A unirli anche il figlio Nathan Falco, dieci anni. Dopo l'addio a Briatore, la Gregoraci ha frequentato proprio Francesco Bettuzzi, imprenditore e proprietario della Pure Herbal, azienda che ha come testimonial proprio la showgirl, ma la loro storia è finita poco dopo.















Qualche giorno fa a Pomeriggio 5 si era parlato di un tradimento di Elisabetta all'ex marito Flavio Briatore. Tradimento che, secondo le malelingue, sarebbe avvenuto nel 2014 e proprio con Bettuzzi. Il paparazzo dei vip Marcello Sorge aveva lanciato la bomba: "Ho dei documenti su un presunto tradimento di Elisabetta Gregoraci ai tempi del matrimonio con Briatore. La showgirl avrebbe visto un ragazzo in foto, le sarebbe piaciuto e avrebbe organizzato una cena con lui e altre due coppie a Montecarlo. Dopo la cena, sarebbe nata la storia con questo ragazzo".















Nello studio di Barbara D'Urso Francesco ha spiegato di aver conosciuto Elisabetta a Montecarlo, quando lavorava ancora come pilota d'aereo. Galeotta una cena tra amici, ma in quel periodo non capitò niente perché Elisabetta era ancora sposata con Flavio Briatore. La storia d'amore tra Francesco Bettuzzi e la showgirl calabrese è ufficialmente iniziata nel 2017, dopo l'avvio del divorzio da Briatore. "Sono stato fidanzato con lei un 3 anni circa tra alti e bassi" – ha detto Bettuzzi – noi ci siamo conosciuti ad una cena a Montecarlo nel 2014, io allora facevo ancora il pilota di linea, stavo sempre in giro".









“Ci siamo tenuti in contatto e successivamente abbiamo collaborato insieme, ha lavorato come testimonial per un’azienda dove io ero socio. Dopo la collaborazione lavorativa nel 2017 mi chiamò e mi invitò a cena e mi disse guarda ti devo parlare e da lì eravamo già abbastanza in sintonia, è stata una cosa abbastanza lunga”. I due si sono rivisti dopo che Elisabetta Gregoraci l’ha chiamato invitandolo a cena a Parma. Una cena, pagata dall’ex moglie Flavio Briatore, che ha dato il via alla conoscenza e poi alla storia d’amore, conclusa nel 2019 perché “l’amore finisce da parte di entrambi”.

