“In tribunale”. Il giudice di X-Factor finisce sotto processo, contro di lui un’accusa molto pesante

Giudice di XFactor a processo, brutta tegola per il programma. Secondo l’accusa, nel gennaio del 2015 il cantante e produttore, prese parte a una rissa scoppiata in una discoteca-ristorante di Ortacesus, in provincia di Cagliari: tre ragazzi furono aggrediti da un gruppo di 12 giovani, tra i quali appunto Zappadu, e pestati a sangue. Nella mattinata di venerdì 2 ottobre, si è tenuta la seconda udienza davanti al giudice monocratico ma il cantante non era presente

Subito dopo la diffusione della notizia, non è tardata la comunicazione dell'avvocato che difende l'artista, Andrea De Silvestri, che scrive: "Con riferimento agli articoli pubblicati in data odierna da alcuni organi di stampa, circa il procedimento penale avanti al Tribunale di Cagliari nei confronti del mio assistito sig. Manuel Zappadu, in qualità di suo difensore preciso che i fatti in commento, risalenti al gennaio 2015, si riferiscono ad un procedimento tuttora nelle sue fasi iniziali e rivendico a nome del mio cliente, la sua totale estraneità ai fatti e da ogni conseguente illecito".















Manuel Zappadu, il rapper sardo conosciuto come Hell Raton e diventato famoso in tutta Italia come nuovo giudice di X Factor accanto a Manuel Agnelli, Mika ed Emma, è sotto processo a Cagliari, insieme ad altri 11 giovani, per concorso in lesioni personali aggravate. Lo riporta il quotidiano La Nuova Sardegna. "Ho già avuto modo di produrre agli atti documentazione che ritengo del tutto idonea a scagionare integralmente il mio assistito da qualsiasi accusa, in primis la prova della sua presenza in luogo incompatibile con gli eventi riportati al momento di accadimento dei fatti". Prosegue l'avvocato.















Che conclude: " Depongo pertanto la mia più completa fiducia nella Magistratura, che avrà modo di accertare la totale estraneità di Manuel agli eventi in commento, riservandogli sin d'ora il diritto di essere risarcito per qualsiasi danno ingiustamente patito presso tutte le sedi competenti. Mi riservo infine, di procedere senza indugio nell'ipotesi di diffusione di notizie relative a tale procedimento che rivestano carattere diffamatorio o lesivo dell'immagine e della reputazione professionale del mio assistito".











Hell Raton è figlio del fotoreporter e pubblicista Antonello Zappadu, noto per essere riuscito a portare a casa alcune foto di Silvio Berlusconi scattate a Villa Certosa, a Porto Rotondo, nonostante l’imponente rete di dispositivi di sicurezza predisposta dall’ex presidente del consiglio.

