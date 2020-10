“Ko”. Milly Carlucci, che botta. La notizia arrivata poco fa

Milly Carlucci accusa il colpo. Difficile non capirla del resto dopo la notizia diffusa poco fa. La punta di ieri di Ballando con le stelle è stata abbastanza animata con botte da orbi tra Alessandra Mussolini e Selvaggia Lucarelli. Dopo la ‘tregua armata’, è il caso di dirlo, arrivata in occasione della loro ospitata a Domenica In, le due nella puntata di stasera si Ballando hanno discusso ancora animatamente, tant’è che ad un certo punto Alessandra Mussolini ha tirato fuori una mascherina con sopra impresso un divieto di sosta, in segno di ‘protesta’ contro Selvaggia Lucarelli, alla quale era inizialmente intenzionata a non rispondere.

Toltasi la mascherina dalla bocca, Alessandra l’ha gettata sul banco dei giurati, ma Selvaggia l’ha bacchettata dicendole: “Riprenditela, non è igienico fare così”. “Non me ne importa” ha risposto Alessandra Mussolini a Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle (in riferimento al suo rimprovero per la questione igiene), la quale ha ribattuto: “Dovrebbe importartene invece, perchè c’è una pandemia in corso”. Continua dopo la foto















Polemiche che non sono servite a Milly Carlucci, alla fine a vincere la sfida degli ascolti è stato il programma “talent” con Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti, Teo Mammuccari e Sabrina Ferilli che ha totalizzato il 23,62% di share, tenendo incollati al televisore oltre 4 milioni di telespettatori. Il programma di ballo condotto da Milly Carlucci, invece, ha totalizzato il 21,34% di share, ed è stato scelto da 3 milioni e 795mila telespettatori. Continua dopo la foto















Allo stesso orario S.W.A.T su Rai 2 è stato seguito da 1 milione e 188mila telespettatori, pari al 5,16% di share, nel primo episodio e da 1 milione e 214 telespettatori nel secondo. Mentre l’”evergreen” L’Era Glaciale – In Rotta di Collisione su Italia 1 ha intrattenuto 1 milione e 106mila telespettatori, mentre Rai3 con ‘Questione di Karma’ ha interessato 932.000 telespettatori pari al 4,44%. Segue Retequattro che con Die Hard Vivere o Morire ha ottenuto 730.000 telespettatori con il 3,65% di share e su La7 Il Socio è stato visto da 492.000 telespettatori pari al 2,6% di share. Continua dopo la foto











Nove con Spaccio Capitale ha intrattenuto 236.000 telespettatori con l’1,07% di share mentre Tv8 chiude la classifica del prime time di ieri con La tela dell’assassino seguito da 207.000 telespettatori pari all’1%. (segue). Il pre-serata di Rai1, Ballando Tutti in Pista, in onda subito prima della trasmisisone, invece, è piaciuto a 3 milioni e 791mila telespettatori, pari al 16,69% di share.

