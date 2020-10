“Tutto finto!”. Gemma Galgani, dopo il bacio la doccia fredda: per la dama ennesimo durissimo colpo

Gemma Galgani, un’uscita piccante con Biagio. Si alzano finalmente le temperature. Dopo una paziente e lunga attesa, impossibile frenare le emozioni. Grandi sorprese durante l’esterno della Dama più longeva del Trono Over e Biagio. La dama torinese sembra essersi lasciata trasportare dalla passione del momento e infatti il risultato è stato un bacio molto più che affiatato.

Durante quel bacio sono emersi i temperamenti di entrambi, romantica lei. istintivo lui, ma pare abbia avuto la meglio la passione di Biagio. Un momento che ha decisamente fatto sognare, ma senza attirare le invidie di altre Dame presenti in studio. È il caso di Maria, con cui Biagio si sente, che ha lamentato il fatto che sarebbe dovuta uscire lei con il Cavaliere. Ma i treni passano velocemente nello studio di Uomini e Donne. (Continua a leggere dopo la foto).















Ma non è accaduto semplicemente una ‘sfuriata’ di gelosia. Maria sembra esse rimasta male dopo aver appreso che alcune confidenze fatte da Biagio durante le loro uscite e telefonate sono state fatte anche ad Aurora. Cosa si fa quando due donne litigano? Meglio mettersi da parte e fare rasserenare gli animi. E infatti Biagio ha pensato bene di aprire le danze e offrire un momento di leggerezza. (Continua a leggere dopo la foto).















Scappa fuori un’altra ambita presenza femminile che sembra ronzare nella mente del Cavaliere, ovvero Sabina, dama con cui decide di ballare sotto gli occhi di tutti e che spera anche di portare fuori per approfondire la conoscenza dopo la registrazione. E in tutto questo cosa potrà mai dire Gemma, già travolta da turbolente vicende sentimentali che le hanno pi volte spezzato il cuore? (Continua a leggere dopo le foto).









E per concludere in bellezza, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne del Vicolo delle News, Michele e Roberta sembrano voler rubare la scena. Infatti, durante la loro uscita scatta anche un bacio. Addio Carlotta, dunque. Un altro bacio anche tra Nicola e Angelica. Insomma, il salotto di Uomini e Donne sembra prepararsi per accogliere il repentino calo delle temperature e tenere tutti al calduccio.

