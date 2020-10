Elisabetta Gregoraci adesso alza la voce, la showgirl non si trattiene e tira fuori tutta la verità. Una scelta doverosa se non legittima dopo che, per tutta la settimana, è stata al centro delle polemiche. Prima era stato Fulvio Abbate ad attaccarla un video messaggio arrivato all’interno della casa in cui la stigmatizzava come l’ape regina del Grande Fratello Vip.

Parole seguite da quella di Karina Cascella a Pomeriggio 5 che aveva usato termini furenti contro la showgirl, ricordando a casa la presenza di Nathan Falco e invitandola a tenere un comportamento meno prorompente. Al centro la storia con l’ex velino di Striscia la notizia Pierpalo Pretelli. Dopo le effusioni dei giorni scorsi e la strada spianta verso una nuova relazione, Elisabetta Gregoraci ha fatto retromarcia con l’ex velino di Striscia la Notizia Pierpalo Pretelli che solo poche ore prima aveva ricevuto delle richieste esplicite e molto intime da Elisabetta. Continua dopo la foto















O almeno così sembrava, perché Elisabetta Gregoraci ha smentito tutto prendendo a male parole anche Stefania Orlando che aveva fatto riferimento al legame con Pretelli. “Perché, sono fidanzata?” ha chiesto stizzita alla coinquilina “Dai, Stefania. Non dire stron***. Basta, direi di no. Non sono né fidanzata, né tantomeno ho fatto qualcosa. Gli ho dato un abbraccio, un bacio. Dai”. Continua dopo la foto















Parole che hanno fatto calare il gelo tra i due. Una cortina di ghiaccio era già calata quando un aereo aveva sorvolato il cielo di Cinecittà con uno striscione: “Sei l’epicentro del mio terremoto”. Il destinatario era proprio Elisabetta Gregoraci. Tutti hanno immediatamente pensato che a farglielo recapitare fosse stato un uomo con cui magari aveva intrapreso una tenera amicizia prima di varcare la soglia della porta rossa del GF Vip. Continua dopo la foto















Un gesto che ha toccato profondamente Pierpalo, in un misto di delusione e gelosia che ha fatto volare via le parole della sua bocca. Solo dopo ore è riuscito infatti a parlare con Elisabetta Gregoraci. “Mi sembra un po’ esagerato che tu non mi abbia parlato per due ore. Perché io ho la mia vita e tu hai la tua vita”, ha detto all’ex velino. Lui ha provato a capire meglio la situazione: “Tu hai qualcosa fuori di qui?”. Lei allora è apparsa marcare ancora di più le distanze: “Perché tu cosa vorresti da me? Secondo me il tuo atteggiamento è un po’ ‘too much’ dopo 17 giorni…”. “Io e te abbiamo una bella complicità, ma io e te non stiamo insieme, quindi il fatto che tu ti sia chiuso così mi ha fatto rimanere un po’ male…”.

