“Sei una vajassa!”. Ballando, Selvaggia Lucarelli e lo scontro con Alessandra Mussolini: poi il gesto da dimenticare

Sempre botte da orbi tra Alessandra Mussolini e Selvaggia Lucarelli anche nella terza puntata di Ballando con le stelle 2020, si sono attaccate di nuovo. Dopo la ‘tregua armata’, è il caso di dirlo, arrivata in occasione della loro ospitata a Domenica In, le due nella puntata di stasera si Ballando hanno discusso ancora animatamente, tant’è che ad un certo punto Alessandra Mussolini ha tirato fuori una mascherina con sopra impresso un divieto di sosta, in segno di ‘protesta’ contro Selvaggia Lucarelli, alla quale era inizialmente intenzionata a non rispondere.

Toltasi la mascherina dalla bocca, Alessandra l'ha gettata sul banco dei giurati, ma Selvaggia l'ha bacchettata dicendole: "Riprenditela, non è igienico fare così". "Non me ne importa" ha risposto Alessandra Mussolini a Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle (in riferimento al suo rimprovero per la questione igiene), la quale ha ribattuto: "Dovrebbe importartene invece, perchè c'è una pandemia in corso".















E ancora: "Se evitassi tutto quello che c'è intorno a te, l'esagerazione della quale ti circondi, potresti fare un ballo dignitoso, più onesto", ha consigliato Selvaggia Lucarelli ad Alessandra Mussolini, che non ha gradito. Ha infatti replicato: "Cosa c'è attorno a me? Vedi volgarità? C'è solo voglia di divertirmi!". Durante la discussione con Selvaggia Lucarelli a Ballando, Alessandra Mussolini non ha preso bene il sentirsi definire da lei "una vajassa".















Lei a quel punto: "Questo è grave", ha commentato a tal proposito, ma Selvaggia Lucarelli (reduce da un battibecco con Vittoria Schisano) ha rincarato la dose dicendole: "Allora vai a ballare nei salotti viennesi!". Per Vittoria Schisano e Marco De Angelis nulla da dire sulla rumba che i due hanno ballato insieme, nemmeno da parte di Carolyn Smith che si è addirittura complimentata con Vittoria Schisano.











Per La Lucarelli, invece, la ballerina è un po’ troppo ripetitiva nelle clip ed è proprio per questo che l’ha rimproverata: “Mi trovo in questa situazione anomala: sono tre puntate che vi vedo e penso le stesse cose. Sono cose positive, il problema è che nelle clip dici sempre le stesse cose. Un vissuto ce l’hanno tutti“

