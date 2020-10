“Hai fatto una brutta battuta!”. Tu sì que vales, Teo Mammucari si scaglia contro Rudy Zerbi (ancora una volta)

Niente da fare, il rapporto tra Teo Mammucari e Rudy Zerbi è sempre quello che è. In effetti non sarebbe manco una puntata degna di Tu sì que vales senza qualche scontro tra i due e anche durante l’ultimo episodio, seppur in maniera leggera, il primo ha provocato il secondo. Durante l’esibizione canora di un allenatore cinofilo alle prese con Fenomeno di Fabri Fibra Teo Mammucari, guardando Rudy Zerbi, gli ha fatto la battuta: “Sarebbe stato meglio se avesse cantato il cane”.

Alla fine però, Teo ha rigirato la frittata: "Rudy ha fatto una battuta fuori luogo". Ovviamente il replay lo ha smascherato. Dopo l'esibizione canora dell'allenatore cinofilo, è venuta la volta di un talento dell'arte circense, che ha stregato i giudici di Tu sì que vales con un numero tra fuoco, aria e acqua. Peccato che Rudy Zerbi per quasi tutta la durata del numero non abbia fatto altro che criticarlo, forse invidioso della sua folta chioma.















Al termine il concorrente ha sciorinato il suo curriculum artistico aggiungendo che per arrivare a fare quello che sa fare ci ha impiegato quattro anni. Gli ha fatto eco Teo Mammucari, che he criticato Rudy Zerbi (il quale voleva sotterrarsi in questa puntata): "E invece lui ci ha messo dieci secondi per sparare questa ca**ata".















Ad aiutare Teo Mammucari ci ha pensato Sabrina Ferilli, giudice popolare di Tu sì que vales: "Rudy, non ci interessa il tuo parere". Maria De Filippi, che ha avuto paura per un concorrente, si è divertita durante questi piccoli e simpatici screzi tra giudici. Poco prima un concorrente ha spiazzato tutti con la sua capacità di andare su monocicli sempre più alti.











Al termine di una serie di esibizioni, ha provato un grande numero: fare un giro completo dello studio su un monociclo alto 8 metri. Il commento di Maria De Filippi, che ha avuto paura: “Sarebbe meglio di no. Se cade, muore”. Ma al termine dell’esibizione il giudice gli ha fatto i più sinceri complimenti non solo per la sua bravura, ma anche per la sua presenza scenica.

