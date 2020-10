“Nelle mani del Signore…”. Milly Carlucci, nelle sue parole tutta la sua preoccupazione

Milly Carlucci sta andando avanti con la sua trasmissione ‘Ballando con le stelle’, ma come ben sapete non sono stati pochi i problemi avuti tra casi di coronavirus e problematiche fisiche. La conduttrice televisiva Rai si è sfogata in un’intervista rilasciata al periodico ‘Mio’ ed ha ammesso di essere pervasa da ansie e preoccupazioni perché non sa ancora cosa accadrà da adesso in poi. Lei è consapevole che nulla dipende da loro e spera comunque che tutto possa andare più liscio possibile.

Durante la conversazione con il giornalista, oltre a manifestare tutta la sua tensione per il prosieguo del programma, si è soffermata anche sulla rivale di Mediaset, Maria De Filippi. Infatti, in competizione c’è ‘Tu sì que vales’, ma nonostante ciò da parte della Carlucci non ci sono assolutamente considerazioni negative sulla collega. Ha infatti affermato: “Con Maria non c’è rivalità, in particolare quest’anno. Quest’anno il nostro nemico è il Covid”. Poi le dichiarazioni più forti. (Continua dopo la foto)















Nonostante la situazione legata alla pandemia non faccia dormire sonni tranquilli, i concorrenti si stanno battagliando a dovere e sono molto competitivi. A tal proposito, Milly ha detto: “Sono tutti con il coltello tra i denti, tutti pirati all’assalto”. Dunque, c’è tanta voglia di mettersi alle spalle questo periodo negativo, ma anche il forte desiderio di vittoria. Tutto questo gioca ovviamente a favore della trasmissione, che diventa via via più interessante e cattura l’attenzione del pubblico. (Continua dopo la foto)















Ma, come anticipato in precedenza, è impossibile non pensare ai vari accadimenti negativi: “Dal punto di vista lavorativo, noi abbiamo iniziato la nostra avventura quando Canale 5 aveva già registrato diverse puntate. Noi non sappiamo ancora cosa succederà: fare dieci puntate dal vivo in questo momento difficile mette ansia e preoccupazione. Siamo nelle mani del Signore”. Parole molto forti, ma che fanno comprendere quale sia attualmente lo stato d’animo della donna. (Continua dopo la foto)









Già diversi giorni Milly Carlucci era apparsa preoccupata: “Sembra il bollettino di guerra, rido per non piangere”. Non si sa per ora cosa succederà con i due indisponibili. A proposito di Todaro, ha riferito: “Raimondo sta bene”. Ma ovviamente bisogna ancora attendere: “La giornata non è brillantissima, ma è il periodo post-operatorio. Lui è sulla strada del recupero. Non abbiamo ancora nessun tipo di esternazione da parte dei medici”.

