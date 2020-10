“Non è andata come volevo”. Uomini e Donne, Jessica Antonini lo dice poche ore dopo aver scelto Davide

Nella giornata di ieri, venerdì 2 ottobre, a ‘Uomini e Donne’ è andata in onda una delle puntate più attese. C’è infatti stata la scelta ufficiale della tronista Jessica Antonini, la quale ha annunciato di voler iniziare una relazione sentimentale al di fuori del programma con Davide Lorusso. E nelle ultime ore è stata anche postata la loro prima foto di coppia, che è stata subito accolta con piacere dai fan di entrambi. Sembra davvero che il loro feeling abbia raggiunto livelli importanti.

Si era parlato della volontà di scelta da parte della giovane già da diverso tempo, infatti si vociferava della decisione già presa dallo scorso 19 settembre. Non c’era mai stata nella storia di ‘UeD’ una scelta così rapida da parte di un protagonista del programma di Maria De Filippi. L’amore è scoccato immediatamente e lei non ha avuto alcun dubbio sin dai primi momenti in cui si è seduta sulla poltrona. Nonostante le indiscrezioni negative, il loro rapporto sembra procedere a gonfie vele. (Continua dopo la foto)















Nell’istantanea in questione si vedono Jessica e Davide abbracciarsi affettuosamente; sui loro volti stampato un sorriso smagliante, a dimostrazione del fatto che sono super felici. Si tratta per la precisione di un selfie fatto davanti ad uno specchio e questa è la prima immagine che li ritrae insieme dopo essere usciti dalla trasmissione in onda su Canale 5. I suoi desideri sono stati chiarissimi subito, quindi anche se le sue idee originarie erano diverse, ha voluto scegliere senza attendere oltre. (Continua dopo la foto)















Questo quanto dichiarato in passato dalla donna: “Sono venuta per fare un percorso lento ed è il motivo per cui continuavo a stare qua. Lui mi piace tanto, non è andata come volevo. Volevo una persona grande e lui è più piccolo di me, volevo non scegliere subito, non correre”. Invece il destino a volte ti mette di fronte a situazioni impensabili e, anche se la Antonini era entrata nel programma con l’intenzione di seguire un altro percorso, Davide le ha rubato il cuore in un batter d’occhio. (Continua dopo la foto)









Nei giorni scorsi Jessica Jessica Antonini è stata accusata da più parti di conoscere Davide da prima dell’esperienza in studio. Una consuetudine tra le accuse e anche un’eventualità che si è venuta a creare nel tempo. Ma non finisce qui, perché tra le altre accuse mosse c’è quella legata al suo modo di apparire: Jessica Antonini non sarebbe una persona sorridente e timida, ma arrogante.

“Dai, sai che potevo…”. GF Vip, Patrizia De Blanck svela un altarino: la gaffe durante la pubblicità