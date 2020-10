“Dai, sai che potevo…”. GF Vip, Patrizia De Blanck svela un altarino: la gaffe durante la pubblicità

Patrizia De Blanck è stata la quinta concorrente a varcare la soglia della casa del Grande Fratello Vip. La contessa è arrivata sul red carpet in “sella” ad un Ape vintage regalando simpatia e allegria raccontando qualche aneddoto sulla sua vita amorosa. La contessa è indubbiamente una delle grandi protagoniste di questo inizio del ‘Grande Fratello Vip 5’.

Ha fatto soprattutto scalpore il suo nudo integrale, visto da milioni di telespettatori durante la diretta live e anche 'Pomeriggio 5′, visto che Barbara D'Urso proprio in quel momento stava trasmettendo le immagini dalla casa più spiata d'Italia. A tenere la bandiera è la mitica contessa Patrizia De Blanck, che ha dimostrato di non avere peli sulla lingua. E anche di usare un linguaggio più che colorito. Praticamente non c'è frase senza parolacce e infatti il suo comportamento nella Casa sta dividendo l'opinione pubblica.















C'è chi l'adora perché sincera, vera ed è se stessa, e chi invece non tollera questa sua aggressività verbale. Nella puntata andata in onda venerdì 2 ottobre Patrizia De Blanck si è lasciata andare a una gaffe. In questi giorni la Contessa ha preso di mira Adua Del Vesco e non perde occasione per bacchettarla e lo ha fatto anche durante la diretta del Grande Fratello Vip.















"T'ho detto che sei maleducata e allora? – ha detto la contessa – Ti ho perdonata, ma io non dimentico. Smettila di frignare, è arrivata la vergine della valle, ma vaffa!". "Io c'ho il cervello ipertrofico e me ne mangio 100 di quelle come te, ricordatelo molto bene. Brutta vittima della valle e smettila di fare la spiritosa. Adesso tra un po' schiatti, ma stai zitta e smetti di fare l'ingenua", ha ribadito la contessa De Blanck.









A quel punto l’attrice è quasi scoppiata in lacrime e la contessa – a collegamento chiuso – ha fatto una confessione “choc” confessando ad Adua che quella ‘era tutta una scena’. “Non essere triste, dai, fai la scena. – ha detto – Poi non ho esagerato, ho detto ‘maleducata’, sai che potevo dire di peggio”.

