“Ognuno avrà ciò che merita”. GF Vip, la fidanzata di Massimiliano Morra rompe il silenzio e lancia una vera bomba

Dalila Mucedero, parole dure contro la gieffina Del Vesco. La fidanzata di Massimiliano Morra non si trattiene e decide di lanciare parole al vetriolo contro Adua Del Vesco. L’ultima puntata del Grande Fratello Vip è stata davvero ricca di colpi di scena e il pubblico da casa trova sempre il motivo per rimanere aggiornato su tutto quello che avviene sotto l’occhio vigile delle telecamere.

Ha negato tutto e lo ha fatto davanti agli altri concorrenti. L’ attrice pare non abbia mai affermato che il suo ex fosse sempre stato gay, anche se Tommaso Zorzi non è dello stesso parere. Nel frattempo, alla luce delle parole scritte da Dalila Mucedero fidanzata di Massimiliano Morra, dopo che Adua Del Vesco aveva già dimostrato un malessere profondo poi sconfinato nell’anoressia, la vicenda ha continuato a destare non pochi dubbi. (Continua a leggere dopo la foto).















Così ha detto Dalila: “Voglio solo dire una cosa: il vero essere di una persona esce fuori con il tempo. Inizialmente una persona può anche fare la ‘povera santa infelice della situazione’ ma l’essenza, il vero ‘io’, esce fuori pian piano. Quindi tempo al tempo, don’t worry!”. E poi aggiunge alla luce dei fatti accaduti: “L’avevo detto io che il vero essere di una persona esce fuori piano piano. Tempo al tempo e ognuno avrà quello che si merita”. (Continua a leggere dopo la foto).















Inconsapevoli di potersi incontrare, seppur attraverso un vetro, le due hanno raggiunto la consapevolezza di dire le cose come stanno e farlo una volta per tutte. Infatti nel corso del loro incontro e alla luce delle dichiarazioni emerse sull’omosessualità di Massimiliano Morra, Adua ha confessato alle compagne in Casa: “Non l’ho mai detto”, beccandosi così la nomination da Tommaso Zorzi. (Continua a leggere dopo le foto).









Un incontro-scontro dunque, durante il quale la Mucedero non si trattiene. Tra i concorrenti inizia ad alzarsi un vento di cambiamento importante, che andrà a delineare nuovamente i rapporti in casa. Cosa accadrà, sarà ancora da vedere, ma di certo prima o poi la verità emerge sempre, dando diversi assetti agli equilibri e sistemando persino le lingue troppo lunghe, se è il caso.

Belen Rodriguez, dopo anni di silenzio vuota il sacco su Barbara D’Urso e quella lite clamorosa