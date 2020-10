“Pazzesco!”. Pago sbanca a Tale quale show. Sale sul palco e lascia tutti senza parole

Tale e quale show è un programma televisivo italiano che va in onda in diretta e in prima serata su Rai 1 dal 20 aprile 2012 con la conduzione di Carlo Conti e in replica su Rai Premium. Il programma è l’adattamento italiano del talent show Tu cara me suena, format spagnolo della Endemol in onda su Antena 3.

Il talent prevede una gara fra otto vip, quattro uomini e quattro donne, impegnati nell'imitazione di personaggi celebri del mondo della canzone attraverso la reinterpretazione dei brani di questi ultimi dal vivo. Ogni giurato stila una classifica a fine serata, assegnando a ciascun concorrente un voto differente (a partire dal minimo di 6 punti – 5 punti nelle prime nove edizioni – e a finire al massimo di 12, 14, 15 o 16 punti, a seconda del numero dei concorrenti in gara).















Il terzo appuntamento di Tale e Quale Show, venerdì 2 ottobre in prima serata e in diretta su Rai1 è stato vinto da Pago, che dopo un'incertezza iniziale, ha inanellato un'altra bella esibizione imitando Fabrizio Moro nella sua Portami via. L'esibizione gli ha fruttato 66 punti, quattro in più della seconda classificata Barbara Cola che pure, dopo aver vinto la scorsa settimana con Tina Turner, aveva portato a casa un'esibizione da standing ovation con Rolling in the deep di Adele.















Terzo con 60 punti Virginio, che ha riportato tutti negli anni Ottanta con Careless Whisper di George Michael. Intanto arrivano gli abbinamenti della prossima puntata: Francesca Manzini sarà Loredana Bertè, Carmen Russo sarà Sheila B. Devotion, Virginio sarà Giuliano Sangiorgi, Giulia Sol sarà Christina Aguilera, Francesco Paolantoni sarà Tom Jones, Luca Ward sarà Fred Bongusto, Pago sarà Tony Hadley, Carolina Rey sarà Malika Ayane, Sergio Muniz sarà Miguel Bosè e Barbara Cola sarà Mina.









Vince la prima serata di venerdì 2 ottobre 2020 Tale e Quale Show su Rai1, che ha conquistato 3.782.191 spettatori pari al 18.42% di share. Si difende più che bene e rimonta il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, che ha raccolto davanti al video 3.036.504 spettatori pari al 18.17% di share.

