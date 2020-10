“Ho deciso”. GF Vip, Adua Del Vescovo non si nasconde: è pronta a andare fino in fondo

Panico dentro la casa del Grande Fratello. Per una volta protagonista non è stata Elisabetta Gregoraci. Bensì Adua Del Vesco. Durante la sesta puntata del Grande Fratello Vip Massimiliano Morra ha scoperto che la sua ex, l’attrice Adua Del Vesco, parlando con le altre inquiline della casa ha rivelato la sua presunta omosessualità. L’argomento ha tenuto banco tutta la settimana anche fuori dalla casa, quando nella puntata di Mattino 5 andata in onda martedì 29 settembre Lory Del Santo ha lanciato una vera e propria bomba sulla coppia formata da Massimiliano Morra e la fidanzata Dalila Mucedero.

“Mi hanno riferito che Dalila Mucedero sarebbe un’attrice e quindi d’accordo con Massimiliano Morra per presentarsi come la sua fidanzata, come mai è spuntata dieci giorni prima di entrare al Grande Fratello Vip 2020?”. “Questa fidanzata è inventata, si vede lontano un miglio. Non si può andare nella casa a dire continuamente il mio fidanzato, il mio fidanzato..”. L’attrice ha tirato in ballo anche degli amici in comune che gli avrebbero confermato la notizia. Continua dopo la foto















Adua poi si è scusata. Dopo aver scoperto di essere stata smascherata da Tommaso Zorzi, Adua De Vesco è crollata a piangere in confessionale minacciando di abbandonare il Grande Fratello Vip. “Che schifo che fa. Mi fa schifo. Non ci posso credere, non ci credo, non posso credere che mi ha fatto una cosa simile”, ha detto l’ex di Massimiliano Morra riferendosi a Tommaso Zorzi. Continua dopo la foto















Sfogandosi con gli altri, Adua a un tratto ha detto: “Ho sbagliato, voglio andare via”. Scuse che non hanno convinto nessuno neppure Francesco Oppini. Difatti quest’ultimo, nel momento in cui ha dovuto nominare, non ci ha pensato due volte a fare il nome dell’attrice del Grande Fratello Vip, dichiarando: “Stasera non mi è piaciuta per niente…Qualsiasi cosa sia venuto fuori dalla sua bocca in quel momento non è certo stato ‘stratega’…”. Continua dopo la foto











E anche Alfonso Signorini non ha nascosto di avere delle perplessità sul fatto che Adua Del Vesco, la scorsa notte, abbia davvero dato dello stratega a Massimiliano Morra. “Tranquilla non porto rancore, non me ne frega. Ti perdono. Puoi pensare che io sia stratega, non mi interessa”, ha risposto Massimiliano perdonando l’ex fidanzata.

