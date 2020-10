Elisabetta Gregoraci sempre più padrona del Grande Fratello. Entrata per ultima sta attirando sempre più l’attenzione su di sé. Il suo flirt con Pierpaolo Pretelli prima, l’invito a prendere le distanze poi, ora un nuovo sfogo contro l’ex marito Flavio Briatore al quale non le manda a dire. Tutto era partito dalla sua confessione a Patrizia De Blanck.

”È successa una cosa che mi ha fatto rimanere male -dice commossa- il giorno del funerale di mia madre lui mi ha lasciata da sola perché doveva andare in discoteca. Io quel giorno non gliel’ho più perdonato”, sottolinea la Gregoraci. ”Pesavo 20 chili meno di adesso, ero stremata da quello che era successo stavo molto male, ma lui non è cattivo, non sa gestire certe situazioni. Poi abbiamo fatto la cerimonia sono stata male perché mi sono trovata anche i paparazzi e questa cosa è oscena, sono stati fatti anche dei video del funerale di mia madre”, ricorda la showgirl. Continua dopo la foto















Parole smentite da Briatore e che Elisabetta Gregoraci ha letto all’interno della mystery room. “Non ti ha lasciata sola nel giorno dei funerali di tua mamma e neanche nei giorni successivi”, scrivono i legali. Da Elisabetta Gregoraci nessuna marcia indietro. “Io qui vomito di tutto, poi vediamo se fa il fenomeno. Mi sono anche trattenuta e ho fatto la signora per anni”. Continua dopo la foto















Poi è stata un fiume in piena: “Posso rispondere punto dopo punto. Quando l’ho conosciuto lui aveva già tutte le case, automaticamente queste cose qui non le ho pretese quando ci siamo lasciati. Tranne passare 15 giorni l’anno con mio figlio in vacanza, perché mi spetta. Poi che lui abbia una casa in Sardegna e ho piacere che mio figlio abbia il suo nido è un altro paio di maniche”. Continua dopo la foto











“Bisogna essere sinceri sempre. Quanto mi dà al mese? Mi spiace dirti una cosa, uscirono subito dopo la mia separazione delle dichiarazioni in cui attestavano che avevo preso tante cose e non è assolutamente vero”. Sul dover rinunciare al mantenimento, invece, ha detto: “Io ho sempre lavorato, anche quando ero la signora Briatore. Quando si arrabbiava e provava a ostacolarmi io sono andata dritta per la mia strada. A me dispiace di questa intervista, io non ho mai aperto bocca perché gli voglio un gran bene. Devono rimanere affari nostri, ma come vedi parte sempre da parte sua. Non mi vergogno di andare a tagliare i nastri né di stare qui con questi ragazzi. Voglio impegnarmi e farlo bene”.

