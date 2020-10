Comunicazione molto negativa di Barbara D’Urso nel suo consueto appuntamento con ‘Pomeriggio Cinque’. Come è suo solito fare, la conduttrice televisiva ha voluto svelare i nomi di coloro che prenderanno parte in veste di ospiti alla trasmissione ‘Domenica Live’ del prossimo 4 ottobre. Tra questi figura una nota cantante italiana, la quale farà delle dichiarazioni non proprio belle. Infatti, Carmelita ha confessato in diretta che la donna in questione non sta attraversando un bel periodo.

Parliamo della compositrice Donatella Milani, che annuncerà agli italiani delle cose che non ha mai detto prima d’ora. Ed ha dunque scelto lo studio di Barbarella per sfogarsi liberamente. Ma non si parlerà ovviamente solo di lei, infatti ci si soffermerà sul tradimento del fidanzato di Viola Valentino. L’artista avrà un confronto diretto con il partner Francesco Mango, che sarebbe stato infedele tradendola con una influencer e modella. E quindi si preannunciano scintille. (Continua dopo la foto)















Sulla Valentino Barbarella ha affermato: “Il fidanzato di Viola Valentino sarà a Domenica Live, si confronterà con lei e racconterà la verità”. Inoltre, il conduttore Michele Cucuzza si trasformerà in Achille Lauro proprio per il programma in onda su Canale 5. Ma, come anticipato prima, sarà indubbiamente la Milani colei che ruberà la scena, seppur per un argomento che sembra sia abbastanza grave: “Racconterà una cosa che non ha mai detto, lei non sta bene”, ha chiosato la D’Urso. (Continua dopo la foto)















Alcuni giorni fa c’è stato uno scontro duro tra Soleil Sorge e Barbara D’Urso proprio a ‘Pomeriggio Cinque’. Soleil ha affermato: “Conto fino a tre, dopo stacco questa conversazione perché non ho intenzione di venire attaccata e non poter dire la mia”. Ha accusato la conduttrice di non averle dato lo spazio necessario per esprimersi a dovere. In seguito a questa minaccia velata dell’ospite, Carmelita è esplosa ricordandole che colei che gestisce la trasmissione è proprio la padrona di casa. (Continua dopo la foto)









“Ti ricordo che qua decido io chi parla e quando parla, non che tu decidi sennò stacchi. Sennò poi la stacchi per sempre, tutta la tua vita e poi salutami a soreta”. La D’Urso ha poi spiegato che stava per farla parlare proprio in quel momento e che deve per forza attendere serenamente il suo turno, altrimenti i telespettatori non capiscono cosa si stia dicendo. La situazione è lentamente tornata alla normalità.

