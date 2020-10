“L’ho rivisto…”. Boom! Giovanna Abate spiazza i fan di UeD: quell’incontro fa chiacchierare

Sammy e Giovanna Abate, una storia breve e neanche troppo intensa. La rottura, confermata più volte da entrambi proprio sul Magazine del programma ha fatto chiacchierare. Dopo la notizia del capolinea raggiunto dopo solo poche settimane dalla scelta dell’ex tronista, Sammy aveva spiega nel dettaglio i motivi del loro allontanamento.

Solo un mese per capire che le differenze caratteriali avrebbero portato, prima o poi, a un allontanamento. Meglio non raggiungere l’irreparabile e allontanarsi con toni e modalità civili, avevano deciso i due. “Giovanna è una bellissima persona, ma ci sono troppe differenze tra noi. Non accetto che qualcuno mi dica che io abbia risposto di “sì” per business. […] Ci siamo lasciati”, aveva raccontato l’ex corteggiatore di Uomini e Donne. (Continua a leggere dopo la foto).















“È un fatto risalente alla prima settimana di luglio e se abbiamo aspettato a esternarlo in modo esplicito è solo perché prima di quel momento non eravamo ancora arrivati alla chiusura totale”, aveva raccontato ancora Sammy. A inizio settembre i due sono stati ospiti di Uomini e Donne per raccontare la loro storia ma i toni erano così accesi che Maria De Filippi aveva deciso di interrompere l’incontro tra i due. (Continua a leggere dopo la foto)















Un gesto molto apprezzato dagli spettatori più social, convinti che non ci sia possibilità di chiarimento tra i due. Sammy aveva dato la sua versione dei fatti e sembrava non essersi pentito di nulla, dall’altra Giovanna si era mostrata molto delusa dal comportamento dell’ex fidanzato. (Continua a leggere dopo la foto)









Ora l’ex tronista è tornata a parlare al magazine ufficiale di Uomini e Donne. Giovanna Abate ha confessato di aver rivisto Sammy Hassan: “Niente. Non ho provato niente. Di questa persona non ho stima e non posso valutarlo, lo farei negativamente”, ha detto candidamente. E ancora: “Ho sbagliato a lasciarmi affascinare da persone che non mi volevano”.

