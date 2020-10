Adesso non ci sono più dubbi: c’è un interesse che va oltre l’amicizia nella Casa del ‘Grande Fratello Vip’, ma la protagonista in questione deve necessariamente calmare i bollenti spiriti. Stiamo parlando di Dayane Mello, che ha confessato di provare una certa attrazione nei confronti del figlio di Alba Parietti, Francesco Oppini. I telespettatori da casa non credevano alla possibilità che lei potesse perdere la testa per il coinquilino, invece pare proprio che stia andando così.

C'è però un problema assolutamente non di poco conto, visto che Oppini è legato da una relazione sentimentale al di fuori del reality show. Dayane però non ha saputo più tenere per sé questo segreto ed ha preferito confessare tutto al gieffino Pierpaolo Petrelli. Quest'ultimo ipotizzava che la donna avesse un interesse per Enock, il fratello di Mario Balotelli, invece a sorpresa ha nominato Francesco. Ha spiegato le ragioni per le quali gli piace, ma sa che deve fermarsi.















La modella ha dunque rivelato: "Lo trovo molto interessante, è un uomo maturo che mi fa divertire. Però non posso permettermi". Pierpaolo non ha saputo restare in silenzio ed ha reagito in modo spontaneo: "Che disastro questa casa". Nonostante comunque abbia ormai capito definitivamente che tra di loro potrebbe scattare qualcosa in più del semplice rapporto amichevole, non ha nessuna intenzione di mettere in crisi Oppini, la cui partner lo sta guardando da casa.















Nelle ultime ore un dialogo tra Francesco e Dayane aveva causato un vero e proprio caos in rete, con gli utenti che avevano condannato un'uscita infelice della ragazza. Oppini ha raccontato un incidente di tanti anni fa con un neopatentato: "Era impanicato, era preoccupato perché stava guidando la macchina del fratello". Subito dopo queste dichiarazioni di Oppini, è intervenuta la modella, che ha usato soprattutto un termine offensivo che potrebbe costarle molto caro.









La Mello ha detto: “Ma peggio di una donna. Ma che è? Una checca?”. Il web è diventato bollente in pochissimo tempo e sono stati scritti tantissimi messaggi di condanna e di critica nei suoi confronti. Tralasciando questo aspetto molto negativo, sembra comunque che la donna abbia cominciato un bellissimo rapporto proprio con Francesco. Ad accorgersi di questo feeling è stata anche Adua Del Vesco. Quest’ultima ha detto: “Francesco ti guarda sempre”.

