Uno dei protagonisti indiscussi della Casa del ‘Grande Fratello Vip’ è indubbiamente Tommaso Zorzi. Il gieffino ha già avuto moltissime discussioni soprattutto con la modella Franceska Pepe. Ma stavolta a fare notizia non sono i suoi atteggiamenti all’interno del reality show presentato da Alfonso Signorini. Infatti, sono uscite fuori alcune foto di sua sorella, pubblicate sul social network Instagram. E in tanti non hanno potuto fare altro che notare un particolare.

La ragazza, che si chiama Gaia, ha un rapporto favoloso con l’influencer come si può evincere anche da alcuni scatti in compagnia postati in rete. La somiglianza di Tommaso con lei è evidentissima. La giovane è di una bellezza incantevole, ha i capelli biondi e un sorriso favoloso. Sono anche stati protagonisti insieme durante un’avventura televisiva andata in onda su Real Time. Il legame affettivo è invidiato praticamente da tutti, anche e soprattutto dai fan di Zorzi. (Continua dopo la foto)















Inoltre, è stata pubblicata in rete anche una bellissima istantanea di loro due da bambini, che appaiono davvero molto felici. Un rapporto speciale che dura quindi fin da quando erano piccolissimi e che è rimasto tale una volta che sono cresciuti. A proposito dell’influencer, nella Casa spesso e volentieri si sofferma su personaggi noti nel mondo dello spettacolo. Ha ammesso di aver litigato con l’ereditiera Elettra Lamborghini, ma quest’ultima ha smentito categoricamente la notizia. (Continua dopo la foto)















Al ‘GF Vip’ Zorzi si è lamentato con Stefania Orlando del trattamento che il GF gli ha riservato durante l’ultima puntata e ha anche sbottato contro Pupo: “Pupo è stato uno stro**o. Secondo me non sono stati giusti con me, vero? Io dico tante cose belle e hanno preso quella. A questo punto chissà quante cose sbagliate dico, ma è normale siamo qui 24 ore su 24”. “Io ci sono rimasto malissimo per quello che è successo”, ha continuato per poi dire che gli ha dato “veramente molto fastidio quella puntata”. (Continua dopo la foto)









“Io faccio passare un’altra puntata, se mi fanno passare in quel modo in puntata dico ‘Ciao Alfonso’. Io non c’ho voglia a 24 anni di farmi rovinare la reputazione da loro a gratis”. Poco dopo, di nuovo, ha ribadito agli altri che “se continuano così io dico ciao ciao ciao. E Pupo è stato esagerato in quello che mi ha detto. Poi cosa c’è di male nel dire ‘chi porta la gonna’?”.

GF Vip, Tommaso Zorzi non riesce ad andare oltre e, tra gli insulti, minaccia di uscire