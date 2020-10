“A un passo dalla morte per il Covid”. Roberto Giacobbo choc: “Muovevo solo gli occhi”

Non ci sarà soltanto Gabriel Garko tra i protagonisti di ‘Verissimo’, la cui puntata andrà in onda sabato 3 ottobre. Come ospite avremo anche il conduttore televisivo Roberto Giacobbo, che ha fatto una confessione drammatica davanti a Silvia Toffanin. Ha infatti contratto il coronavirus e assolutamente non in forma lieve. Infatti, è stato costretto a lottare tra la vita e la morte in un ospedale e nel reparto di terapia intensiva. Il suo racconto ha davvero scosso tutti.

Il giornalista ha ammesso di non essersi subito accorto di essere stato infettato dal Covid-19, visto che inizialmente soffriva esclusivamente di laringite; quindi la febbre avuta credeva fosse giunta per quella ragione. Invece il nuovo virus circolava dentro di sé e si è recato dai dottori quasi a tempo scaduto: “Sono stato in rianimazione. Avevo confuso i sintomi e sono arrivato all’ultimo stadio. Ho affidato il mio corpo completamente nelle mani dei medici. Potevo muovere solo gli occhi”. (Continua dopo la foto)















L’ex presentatore di ‘Voyager’ ha aggiunto: “Ero ad un passo dalla fine. Tutto è successo il 5 marzo. Qualcuno mi ha trasmesso il virus, probabilmente mentre ero al supermercato. Purtroppo una laringite ha falsificato i sintomi. Avevo la febbre alta, non stavo bene. Ho comprato un pulsometro per misurare l’ossigenazione del sangue. Una mattina ho sentito una maggiore difficoltà nel respiro e dopo poche ore l’ossigenazione era crollata. Sono subito corso in ospedale”. (Continua dopo la foto)















In ospedale è rimasto circa 40 giorni ed ha temuto davvero di perdere la vita: “Mi hanno tolto tutto, anche la fede nuziale. Ho pensato che sarebbe stata l’ultima cosa che avrebbero avuto le mie figlie e mia moglie. Non avrebbero potuto piangere nemmeno il corpo”. Non è stato l’unico ad ammalarsi: “Ho attaccato il virus a mia moglie, la più grave anche se non è stata ricoverata, e alle mie tre figlie. La più piccola asintomatica, la seconda con la mancanza di gusto ed olfatto”. (Continua dopo la foto)









Il presentatore televisivo ha concluso così il suo racconto commovente: “La più grande invece ha avuto la febbre alta. Adesso è tutto più bello, sono felice. Ogni respiro è più bello”. Giacobbo, classe 1961, conduce dal 20 dicembre del 2018 il programma ‘Freedom – Oltre il confine’, che è andato in onda su Rete 4. Nei palinsesti 2019-2020 è però passato ad Italia 1 con la stessa trasmissione.

