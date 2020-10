La puntata è finita con Gemma Galgani in lacrime, colpita per essere stata presa in giro un’altra volta. Forse è destino che la dama non riesca a trovare l’amore. Eppure, dopo la brutta e chiacchierata esperienza con Nicola Vivarelli, Gemma Galgani sembrava aver trovato una sua dimensione. Con Paolo le cose sembravano poter funzionare e invece è stata l’ennesima delusione.

Ma non è stata lei la protagonista della puntata che anzi ha visto un altro protagonista brillare: proprio Paolo che ha confessato di essersi sottoposto ad un’ecografia, ma di non avere ancora i risultati. Il responso, infatti, arriverà solo lunedì. “Ho un problema abbastanza serio e non so se tornerò. Non so se è un tumore o cos’è” ha detto il cavaliere, ma prima Gemma potesse dire qualcosa ecco che nella questione è intervenuto Gianni Sperti, famoso per non fare sconti a nessuno. Continua dopo la foto















La sua reazione è stata durissima. “Vieni qui a parlare di argomenti così seri solo per giustificare la tua decisione di chiudere con Gemma e poi accetti di conoscere una donna più bella e più giovane di Gemma“, sbotta Gianni che difende Gemma che, poi, piange non sopportando quella che reputa una presa in giro. A prendere le difese di Paolo a Uomini e Donne ci pensa Tina Cipollari. Continua dopo la foto















Tralasciando gli ultimi attacchi feroci per il ritocchino al viso, Tina non riesce proprio ad accettare il comportamento di Gemma con gli uomini e non ha problemi a dirlo a gran voce. E così, anche oggi, non appena Gemma arriva in studio si accende subito una nuova lite tra le due protagoniste di Uomini e Donne. Ma purtroppo per Gemma i momenti pesanti non si esauriscono qui. Continua dopo la foto











Nel frattempo, per il cavaliere arriva una nuova corteggiatrice, Sabina. Dopo la confessione inaspettata, in molti si sarebbero aspettati di vedere Paolo ancora più confuso. Invece, l’uomo ha scelto di avviare questa nuova conoscenza. Questo è un altro fattore che genera non pochi sospetti.

