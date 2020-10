Fino allo scorso anno dopo pranzo andava in onda su Rai Uno Vieni da me, il programma condotto da Caterina Balivo, che in tutta la stagione aveva portato a casa uno share medio del 12,6% con 1 milione e 794mila spettatori. Quest’anno al suo posto, la rete ammiraglia ha puntato a un altro volto: Serena Bortone, ex conduttrice di Agorà, il programma in onda su Rai Tre.

Dopo tre anni di conduzione – già conduceva la versione estiva, mantenendola fino al 26 giugno 2020 – Serena Bortone è stata scelta per il nuovo programma in onda su Rai Uno, mentre la trasmissione di Rai Tre, dal 7 settembre 2020 è passato alla giornalista, autrice televisiva e conduttrice Luisella Costamagna. Con Oggi è un altro giorno, Serena Bortone è approdata a Rai Uno con un nuovo format che nelle prime tredici puntate ha racimolato una media del 9,8% di share con 1 milione e 288mila spettatori.















Il programma è formato da un cast di tre opinionisti, chiamati a commentare i fatti del giorno, che cambiano di settimana in settimana. Il programma vede anche la partecipazione di vari inviati sul campo, come Luca Rosini e Domenico Marocchi. La trasmissione nasce con l’intento di raccontare l’Italia che riparte dopo il duro colpo accusato a causa della pandemia da COVID-19, raccontando luci e ombre del Paese attraverso storie di personaggi famosi, dibattiti politico-sociali e racconti di stringente attualità.















Spazi ricorrenti del programma sono l’intervista vip e il talk show politico o di attualità. Quest’ultimo vede la partecipazione di esponenti politici di varia appartenenza e di virologi (chiamati ad esprimere i loro pareri riguardo l’emergenza da Coronavirus). Nella puntata andata in onda venerdì 2 ottobre, la conduttrice è stata protagonista di un fuori onda. Subito dopo la fine del Tg1, Serena Bortone si è lasciata sfuggire un: “Ma non la voglio, non mi serve!”.









A cosa era riferita la frase pronunciata dalla conduttrice? Forse alla cartellina che in quel momento non teneva in mano. La Bortone è andata avanti col programma annunciando gli ospiti del giorno: in collegamento dalla Puglia Yari Carrisi con la fidanzata Thea e in studio Roberto D’Agostino (il fondatore di Dagospia). Gli ospiti hanno parlato di costume, televisione e di come è cambiata la società negli anni.

“Fidanzato con Riccardo”. Gabriel Garko, arriva la confessione: “Costretti a nasconderci”