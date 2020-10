Maurizio Battista la foto dall’ospedale. Spettacoli annullati. Le sue condizioni

Fuori programma per Maurizio Battista, ricoverato in ospedale. Il comico, 63 anni, ha accusato una malore ieri alla vigilia dello spettacolo ‘Una serata al Drive in 2’ che sarebbe dovuto andare in scena stasera a Ostia. Per ore le condizioni di Maurizio Battista, che nei mesi scorsi ha colpito tutti per la battaglia che sta combattendo accanto alla sua ultima figlia di solo 3 anni, sono rimaste sotto silenzio tra un telefonata e un consulto medico.

Poi, è stato il diretto interessato a fare chiarezza dal suo letto dell'ospedale. Lo ha fatto attraverso una diretta social in cui ha informato tutti che le sue condizioni non destano preoccupazione: "Me la sono vista brutta ma sono ancora qua". Sul suo profilo social un comunicato avverte che "lo spettacolo di Maurizio Battista, 'Una serata al Drive In 2', previsto questa sera, venerdi 2 ottobre, al Drive In Cinema Paolo Ferrari, a Ostia, è rinviato a data da destinarsi causa grave infiammazione al pancreas dell'artista,che lo ha costretto al ricovero in clinica. Maurizio Battista si augura di poter recuperare al più presto lo spettacolo".















Sarebbe stata l'ultima serata della struttura prima del saluto di arrivederci all'anno prossimo, invece lo spettacolo di cabaret dal titolo "Una serata al drive in 2" è rinviato a data da destinarsi. E' uno spettacolo particolarmente sfortunato quello organizzato al drive in di Ostia. La notte del 18 settembre, infatti, a evento ormai avviato da oltre mezz'ora, si sono improvvisamente spente le luci con gli impianti di diffusione per un guasto irreparabile ad un elettrogeneratore.















Stavolta a fermare l'artista è un malore e l'augurio di tutti e che Maurizio torni presto a farci ridere dei vizi e dei difetti della nostra società. Uno spettacolo che non vede solo Maurizio Battista al centro. Gli artisti coinvolti in questa occasione speciale sono: Dado, Gemelli di Guidonia, Gianfranco Phino e Stefano Vigilante.











E non poteva mancare, con una partecipazione straordinaria, un grande comico come Gianfranco D’Angelo, già protagonista della trasmissione cult “ Drive in” ideata da Antonio Ricci, in onda su Italia 1 negli Anni 80. Ma nel corso dello spettacolo sono previste altre sorprese e soprattutto risate a non finire. Altra partecipazione straordinaria quella di Martufello. Lo spirito della serata sarà quello dell’amicizia e soprattutto la voglia di superare insieme questo terribile momento che stiamo vivendo.

