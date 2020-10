“Incredibile!”. L’Eredità, è lo stesso Flavio Insinna a parlare così. Dietro le quinte si scopre tutto

Sempre simpaticissimo Flavio Insinna che ha caricato nelle storie di Instagram un video girato dietro le quinte de L’Eredità all’inizio del quale premette: “C’è uno scoop incredibile”. Flavio aggiunge poi: “Sta arrivando Achille Lauro!”. Nell’inquadratura entra quindi Achille Lauro… ma non l’originale! Proprio così: è in realtà Gabriele Cirilli che lo imita. Dato che L’Eredità e Tale e Quale Show vanno in onda dagli stessi studi, è logico dedurre che nella puntata di stasera di Tale e Quale Gabriele Cirilli imiterà Achille Lauro.

Non vi ci fate la bocca, Cirilli sarà solo un 'giudice speciale', ruolo con il quale nel primo appuntamento ha imitato Orietta Berti e nel secondo Pupo. "Maestro!" dice scherzosamente Flavio Insinna al finto Achille Lauro nel video girato dietro le quinte di Tale e Quale Show e L'Eredità. "Io sono Achille Lauro. Tu chi sei?" gli risponde Gabriele Cirilli. "Sono Flavio Insinna" dice quindi il conduttore de L'Eredità. Dunque il finto Achille Lauro risponde a sua volta: "Io ti stimo, ma non guardo L'Eredità. La sera guardo solo Tale e Quale Show. W Carlo Conti!".















Poco prima sempre il grande Insinna, in un altro video pubblicato su Instagram, visibile in basso, ha parlato invece delle tante lettere che i telespettatori gli inviano, rivelando: "Io e Fabrizio, aiutante di Babbo Natale, come gli elfi le leggiamo, le smistiamo e ne scegliamo alcune per la diretta". "Continuate a scriverci" ha asserito prima della fine del video.















Nel frattempo Stefania si è confermata campionessa de L'Eredità per la seconda serata consecutiva, ma non è riuscita a vincere il montepremi alla ghigliottina, il gioco finale del quiz di Rai 1. "Stasera per un attimo odierai la parola", he ha detto scherzosamente Flavio Insinna facendo riferimento ad uno dei cinque indizi della ghigliottina, ossia la parola 'odio'.











Al gioco finale la campionessa si era presentata con una cifra molto alta, pari a 100mila euro, ma è riuscita a conservare soltanto 6.250 euro, avendo dimezzato tante volte il montepremi. Purtroppo per lei non è riuscita ad indovinare la parola esatta della ghigliottina: lei ha provato con ‘paura’, ma Insinna a malincuore le ha dovuto rivelare che la risposta corretta era ‘estate’. Stefania potrà però riprovarci domani sera, sempre sulla rete ammiraglia di Viale MAzzini.

