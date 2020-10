“Ma avete visto cos’ha al collo?”. Emma, il dettaglio più costoso di tutto il look. Ma a che prezzo… La cifra

Emma Marrone, su tutte le furie, ma con stile. Una puntata accesissima quella di X Factor, durante la quale Emma ha dato non solo una grande lezione di vita, ma anche di stile. Riflettori puntati sul giudice e non solo per la risposta data in diretta tv al concorrente Alessandro. Tra uno sbadiglio e la risposta epica del giudice, esce fuori anche un dettaglio che smorza le tensioni e fa concentrare su altro.

Emma Marrone nel ruolo di giudice diventa un modello da seguire per molti fan e giovani talenti. La cantante pugliese, che in questa nuova edizione del talent show, veste i panni di giudice accanto ai colleghi Mika, Hell Raton e Manuel Agnelli, non può certo mostrarsi poco professionale. E continua a dare prova non solo di spiccate qualità critiche, ma anche di un certo gusto in fatto di look. (Continua a leggere dopo la foto).















Nonostante le polemiche sorte durante la puntata e nello specifico dopo l’esibizione del concorrente Alessandro, l’attenzione si è concentrata anche sul completo sfoggiato dalla Marrone. Sensuale come non mai, Emma si è presentata in camicia trasparente e pantaloni fantasia, con un tocco di originalità dato proprio da un dettaglio che non è sfuggito a nessuno. (Continua a leggere dopo la foto).















Una mini ‘borsa da collo’ ha reso il look dell’implacabile giudice ancora più trendy. Emma cambia nuovamente stilista, pur continuando a optare per marchi della moda italiana o internazionale. Prima è stata la volta degli abbaglianti completi in oro in stile mannish, firmati da Blaze Milano, poi del denim e del tye dye casual di Stella McCartney. E non poteva mancare il sapore degli anni ’70. (Continua a leggere dopo le foto).









Una camicia hippie, morbida e semitrasparente abbinata a un pantalone dalle fantasie floreali, tutto impreziosito dalla scelta di un accessorio di tendenza, sempre della collezione Missoni. Ma oltre al collare in ottone dorato che vanta un valore di 420 euro, arriva anche il dettaglio della minibag modello Mykonos del marchio Tubici. E il prezzo non poteva che essere da capogiro. Ben 220 euro, altro che sbadigli, con Emma è sempre bene tenere alta la soglia dell’attenzione.

