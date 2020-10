“Quei soldi…”. Temptation Island, occhi puntati su Anna (e Gennaro). È successo tutto dopo l’addio tra loro

Temptation Island miete ancora vittime. Se l’edizione vip, condotta in estate da Filippo Bisciglia, aveva avuto come grande protagonista Antonella Elia e il suo burrascoso rapporto con Pietro, l’edizione nip guidata da Alessia Marcuzzi ha trovato i suoi riferimenti in Anna Ascione e Gennaro Mauro. Una coppia che sin dall’inizio era sembrata in difficoltà e che, alla fine, ha lasciato l’isola divisa.

Una decisione difficile, soprattutto per Anna che in Temptation Island vedeva la possibilità di consolidare un rapporto intenso ma instabile. Anna che ne ha parlato dalle colonne di Uomini e Donne Magazine, al quale ha raccontato di non vivere un momento particolarmente felice. Anzi, nonostante Gennaro l’abbia fatto soffrire non riesce a dormire sonni tranquilli: non è riuscita infatti ancora a metabolizzare la fine delle storia. Continua dopo la foto















Si è sentita umiliata e infangata da Gennaro che, secondo lei, si sarebbe mostrato per quello che non è, costruendosi un personaggio per passare come la vittima della coppia. A far traboccare il vaso, il conto corrente nascosto di lui, per Anna una grossa mancanza di fiducia. Da parte sua, si pende di avere parlato male della famiglia di lui sottolineando poi la stima che prova nei confronti dei suoceri: persone a cui vuole davvero molto bene e per le quali ci sarebbe stata, in qualsiasi occasione. Continua dopo la foto















Anna che chiede scusa, Anna che all’interno del villaggio di Temptation Island ha conosciuto il tentatore Mario c, con cui si è incontrata subito dopo la fine del primo falò di confronto, regalando un colpo di scena ai telespettatori. Nella sua intervista non rivela, però, cos’è accaduto tra loro dopo la fine dell’esperienza nel reality, ma spende bellissime parole per lui. Tanto che qualcuno ipotizza sia in arrivo

















E Gennaro? Non rimane certo in silenzio. Anche lui ha scelto di raccontare la sua verità sempre sul magazine di Uomini e Donne. Nel dettaglio, rispedisce al mittente la accuse di Anna e spiega di aver cercato di proteggere Anna durante questa esperienza. Sperava che, durante il secondo falò di confronto straordinario, lei mettesse tutto da parte. Invece, come già il pubblico sa, la storia è andata diversamente a Anna ha deciso di lasciare Temptation Island da sola. Un ritorno di fiamma sembra, per ora, alquanto improbabile.

