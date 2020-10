“Esce prima”. GF Vip, l’indiscrezione su Elisabetta Gregoraci è clamorosa: “Cosa c’è dietro”

Pazzesche le indiscrezioni sulla gieffina Elisabetta Gregoraci che sono emerse nelle ultime ore. A mandarle in hype è stato il chiacchieratissimo Francesco Chiesa Soprani, ex manager della ex di Briatore. Ovviamente è tutto ancora da dimostrare, anche se le parole dell’ex manager, diffuse dal magazine Nuovo di Riccardo Signoretti, sono davvero molto interessanti. Quello che si presume essere l’ex manager di Elisabetta sostiene infatti che la soubrette non avrebbe nemmeno dovuto partecipare alla quinta edizione del Grande Fratello Vip.

L’uomo racconta addirittura di un accordo tra la lei e l’ex marito Flavio Briatore, suggerendo tra l’altro che possa essere vicinissima al ritiro. Soprani ha rivelato che Elisabetta Gregoraci avrebbe fatto un accordo con Briatore per quanto riguarda la sua permanenza al GF Vip. All’interno della casa la showgirl si sarebbe dovuta impegnare a non fare il nome dell’ex Briatore e quindi a non trattare mai argomenti che lo avrebbero potuto tirare in ballo. (Continua dopo le foto)





























Ma ad oggi, come ha potuto constatare tutta Italia, la Gregoraci non si è posta il minimo problema a parlare dell’ex marito, come per esempio quando ha raccontato del funerale di sua madre. L’ex manager di Elisabetta ha in conclusione buttato il carico da novanta rivelando che presto la showgirl calabrese potrebbe addirittura ritirarsi dal GF, utilizzando la giustificazione della mancanza del figlio. Tantissime sono le indiscrezioni che si rincorrono su di lei, il tempo ci saprà dire se sono tutte fantasticherie o ci un fondo di verità esiste eccome. Qualche giorno fa, per esempio, Maurizio Sorge ha disquisito della Gregoraci su Instagram: “Parliamo della signora Elisabetta Gregoraci, ha detto che non ha potuto fare la vita sbarazzina per la malattia della madre e per la storia con Briatore”. (Continua dopo le foto)









“Ma questa si crede che abbiamo la mente corta? Lo dici a me che so vita, morte e miracoli? Parliamo di carte di credito, anelli non dati, viaggi in Egitto”. E già qui Sorge non ha lasciato scampo ad equivoci, già ai tempi Elisabetta avrebbe collaborato con i mag scandalistici per giovare di un po’ di adv. “Parliamo di quando chiamava i fotografi e diceva ‘stiamo andando io e Flavio all’antica pista, fatevi trovare’. Vuoi le prove Elisabetta? Una volta la fotografammo con Daniele D.D, facemmo delle foto io e Scarfone, lei stava con Daniele D.D. Però la signora all’epoca era fidanzata con un ragazzo di Napoli, un certo Antonio e abitavano in via Sistina. La beccammo con Daniele e il giorno dopo con un altro. Il giovedì incontrammo Daniele D.D e ci disse ‘guardate che bello questo anello che ho comprato per Elisabetta’ “.

