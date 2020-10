Piano piano nella Casa sta emergendo anche Francesco Oppini, il figlio di Alba Parietti. Nelle ultime ore il vippone sta facendo parlare di sé per la sua intesa con Dayane Mello. L’imprenditore e la modella sono diventati molto amici, scambiandosi confidenze ma anche tenerezze, Tanto da far sospettare l’esistenza di qualcosa di più di una semplice amicizia.

Tanti vorrebbero veder sbocciare un altro flirt nella Casa, ma non va dimenticato che Oppini è felicemente fidanzato con Cristina Tomasini dal 2018 e sulla questione è intervenuta anche lei. Nelle Stories di Instagram ha condiviso lo screen di un tweet che sembra riassumere ciò che pensa di questi rumor: "Vabbè ma Dayane che sta flirtando con Oppini lo fa perché vuole essere al centro dell'attenzione in puntata", si legge.















Ora anche Alba Parietti, che con la fidanzata del figlio ha sempre avuto un ottimo rapporto tanto da averla definita la "nuora perfetta", è voluta intervenire su questo rumor. Su Instagram, dove è da sempre molto attiva, la Parietti è entrata a gamba tesa sulla questione, postando una foto della bella Cristina Tomasini e aggiungendo una lunga didascalia.















"Oggi Francesco Oppini ha detto nel day time, che Cristina Tomasini è la ragazza più bella che lui abbia mai visto. Lo penso anche io di lei. Una delle persone più belle che abbia mai visto in tutti i sensi. Ed è per questo che Francesco la ama così tanto… e lo dice con orgoglio", scrive Alba. E ancora: "Come non capirlo . Lei è la sua vita reale il suo sole… il suo sostegno la vita vera come lo sono i suoi amici di una vita".











“Sono come fratelli … poi… Tutto il resto è.. Il gioco non è la vita «ordinaria» o «vera». È un allontanarsi da quella per entrare in una sfera temporanea di attività con finalità tutta propria. Già il bambino sa perfettamente di «fare solo per finta», di «fare solo per scherzo»”. Insomma, Francesco farebbe “per finta”. E infatti tra i commenti al post, si legge anche: “Le parole della madre di Oppini, per chi riesce a comprenderlE, non sono da sottovalutare. Qua si fa in fretta ad associare strategie a Dayane ma dopo gli avvenimenti di stanotte e questo post, io starei più attenta ad altri concorrenti”.

