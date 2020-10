GF Vip, boom! “Entrano insieme”. Ingresso bomba nella Casa: 2 al prezzo di 1. Il pubblico femminile è già in fibrillazione

Ecco chi sono i boyfriend più desiderati dagli italiani: Andrea Damante ed Ignazio Moser. I due belloni nelle ultime ore sono l’epicentro di alcuni rumor riguardanti la casa del Grande Fratello Vip 5. A tirarli in ballo in una scioccante indiscrezione, il mitico giornalista di Chi, Gabriele Parpiglia, durante una puntata di ‘Casa Chi’. Andrea Damante e Ignazio Moser dovrebbero essere in trattative con la produzione del GF Vip per un super progetto che se riuscirà, porterà alle stelle i fan delle (s)coppie più amate sui social (ovviamente dopo i Ferragnez). Non abbiamo per niente idea di come potrebbero reagire le loro fidanzate (forse ex) Giulia De Lellis e Cecilia Rodriguez.

Gabriele Parpiglia, durante una puntata di ‘Casa Chi’ avrebbe come al solito scosso un po’ gli animi, andando a rivelare un’indiscrezione che, se vera, cambierà tutte le carte in tavola di questa quinta edizione del GF Vip. Andrea Damante ed Ignazio Moser sembrerebbero in trattative con la redazione del reality per entrare come ‘unico concorrente’ tra quelli già in gara. I fan di Damante e Moser sembrerebbero entrati in visibilio, frementi di sapere se effettivamente si avvererà questo frangente. Probabilmente con questi due big all’interno della casa, Signorini potrà ambire a raggiungere il sacro graal dello share, stiamo a vedere. (Continua dopo le foto)





























Ecco cosa ha rivelato Parpiglia: “C’è stato un tentativo dopo i fratelli Onestini per un colpaccio che potrebbe qualificarsi con la presenza di Andrea Damante e Ignazio Moser come unico concorrente. Qualche telefonata è partita, la voglia di portare dentro i due protagonisti più amati e al centro della cronaca rosa. E’ una trattativa difficile”. Proprio dopo aver superato la bufera con le rispettive fidanzate, Giulia De Lellis e Cecilia Rodriguez, i due Bronzi di Riace sarebbero scattanti per entrare nel reality in cui i trampolini di lancio non mancano ma in cui le piscine alla fine potrebbero rivelarsi vacanti. Tuffi di testa, no way. (Continua dopo le foto)









La territorialità di Giulia nei confronti di Andrea ha da sempre rimpinzato le pagine di cronaca rosa di ogni magazine. Dunque ci siamo chiesti come la prenderebbe a vedere di nuovo il suo grande amore alle prese con le tentazioni del mitico Grande Fratello? Ad oggi gli account social di Ignazio ed Andrea tacciono. Anche se la speranza è l’ultima a morire, dato che se i due dovessero entrare nella casa sarebbero un tornado umano denso di risate, fragilità e perché no, anche qualche “testa a testa”. Non rimane a noi tutti che aspettare le ultime novità e tenere sotto controllo gli account social di Gabriele Parpiglia, Andrea Damante e Ignazio Moser.

