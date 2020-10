E se fosse proprio Elisabetta Gregoraci la sorpresa del Grande Fratello Vip? Entrata per ultima sta attirando sempre più l’attenzione su di sé. Il suo flirt con Pierpaolo Pretelli sta appassionando infatti i telespettatori che prima aveva assistito alla sfogo di Elisabetta Gregoraci contro l’ex marito Flavio Briatore aprendosi con Patrizia De Blanck svelando dettagli che hanno portato alla fine del suo matrimonio con Briatore.

”È successa una cosa che mi ha fatto rimanere male -dice commossa- il giorno del funerale di mia madre lui mi ha lasciata da sola perché doveva andare in discoteca. Io quel giorno non gliel’ho più perdonato”, sottolinea la Gregoraci. ”Pesavo 20 chili meno di adesso, ero stremata da quello che era successo stavo molto male, ma lui non è cattivo, non sa gestire certe situazioni. Poi abbiamo fatto la cerimonia sono stata male perché mi sono trovata anche i paparazzi e questa cosa è oscena, sono stati fatti anche dei video del funerale di mia madre”, ricorda la showgirl. Continua dopo la foto















”E lui (Briatore, ndr.) -continua la Gregoraci- il giorno del funerale alle quattro del pomeriggio mi ha detto: ‘Andiamo che c’è l’inaugurazione in discoteca’ e questa cosa non sono più riuscita a perdonargliela perché non si fa! Io sono sempre stata accanto a lui quando è stato male e questa cosa mi ha ferito tanto”, conclude. Continua dopo la foto















Critiche per Flavio Briatore ma anche per lei. A lanciare la bomba contro di lei è Karina Cascella dal salotto di Pomeriggio che ha criticato, la decisione di Elisabetta Gregoraci di sussurrare a Pierpaolo Pretelli la sua voglia di fare l’amore con lui: “Ma dov’è, qual è il sentimento che c’è in questa coppia? Una donna di quarant’anni che non riesce a trattenersi mentre ha un bambino a casa? Ma l’amore è un’altra cosa”. Continua dopo la foto











“Non sta facendo nulla di male, considerando che al GF c’è gente che si è piacchiata e ha bestemmiato”, ha detto Floriana Secondi. Mentre a dar ragione a Karina Cascella ci ha pensato Caterina Collovati : “Non si fa, si sta buttando nelle braccia di un ragazzino. Abbiamo perso il controllo”.

