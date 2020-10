Nuova uscita discutibile e che ha scatenato polemiche da parte di Dayane Mello, la concorrente dell’edizione attuale del ‘Grande Fratello Vip’. Qualche giorno fa si è litigata con Franceska Pepe, ma ora è andata decisamente oltre commettendo una gaffe imperdonabile durante un racconto. Tutto è scaturito da una rivelazione del coinquilino Francesco Oppini, il quale ha iniziato a rievocare un episodio del suo passato. In particolare, quando è stato coinvolto in un incidente stradale.

Si era scontrato precisamente con un ragazzo che aveva conseguito da poco la patente di guida e quindi aveva reagito malamente. Il figlio di Alba Parietti ha infatti affermato: "Era impanicato, era preoccupato perché stava guidando la macchina del fratello". Subito dopo queste dichiarazioni di Oppini, è intervenuta la modella, che ha commentato in modo inappropriato. Ha infatti usato soprattutto un termine offensivo che potrebbe costarle molto dal punto di vista della popolarità.















La Mello ha detto: "Ma peggio di una donna. Ma che è? Una checca?". Il web è diventato bollente in pochissimo tempo e sono stati scritti tantissimi messaggi di condanna e di critica nei suoi confronti. Tralasciando questo aspetto molto negativo, sembra comunque che la donna abbia cominciato un bellissimo rapporto proprio con Francesco. Ad accorgersi di questo feeling è stata anche Adua Del Vesco. Quest'ultima ha infatti rivelato a Dayane: "Francesco ogni volta che passa ti guarda sempre".















Mello non ha gradito moltissimo: "Io quando vedo un ragazzo che sta troppo sotto mi infastidisce. Voglio che non mi guardi". Ma non sarà facile stando almeno a quanto abbia fatto comprendere Adua. Intanto, nelle scorse ore è scoppiata a piangere nella Casa più spiata d'Italia la conduttrice Stefania Orlando. Lei non ha mai avuto figli e ha confessato di non aver mai avuto la voglia di mettere al mondo un bambino. "Non ho lo spirito materno" – ha rivelato davanti alle telecamere.









Poi ha confidato: “Sono materna con i miei cani, i miei amici, mi preoccupo per tutti. Mi dispiace per mio marito e per i miei suoceri. Se avessero un nipote impazzirebbero”, ha detto la conduttrice alla inquiline. Poi si è chiusa in confessionale e in lacrime ha aggiunto: “Se avessi dieci anni di meno, se avessi conosciuto mio marito prima. Forse, non lo sono, non ne sono sicura. Ogni tanto penso che ci sia qualcosa che ho tolto”.

