“L’ultimo dei nostri problemi”. Pochi giorni fa Milly Carlucci, ospite di Tv Talk a Raitre, aveva tagliato corto sulla rivalità tra Mediaset e Rai per la battaglia degli ascolti del sabato sera. Il suo Ballando con le stelle (Raiuno) sfida Tu si que vales, in onda su Canale 5, con un cast composto da Maria De Filippi, Sabrina Ferilli, Gerry Scotti, Teo Mammucari, Rudy Zerbi e Belen Rodriguez.

Alle prese con positività al coronavirus e infortuni vari a raffica, la Carlucci è stata piuttosto onesta: "La questione della concorrenza, che io benedico perché ha acceso l'attenzione sul sabato sera, è l'ultimo dei problemi. Il nostro problema è sopravvivere e andare in onda", aveva confessato la conduttrice del programma di Rai Uno alle prese con positività al coronavirus e infortuni all'interno del cast di 'Ballando con le stelle'.















Dopo due rinvii, infatti, Milly Carlucci ha dovuto affrontare la positività al coronavirus del ballerino professionista Samuel Peron, Daniele Scardina, pugile ed ex fidanzato di Diletta Leotta, e l'operazione d'urgenza per un'appendicite di Raimondo Todaro, ballerino e partner nella trasmissione della conduttrice Elisa Isoardi. E se per Milly Carlucci quello della concorrenza l'ultimo dei problemi, Maria De Filippi, che è la concorrente diretta, ha fatto una rivelazione inaspettata.















Intervistata da Selvaggia Lucarelli, giudice di 'Ballando con le stelle' insieme a Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Carolyn Smith, la regina di Canale Cinque ha spiazzato tutti rivelando che il sabato sera guarda il programma condotto da Milly Carlucci. "Il sabato sera siamo l'una contro l'altra, per il resto ci si vuole bene", ha scherzato la giornalista parlando con Maria De Filippi.









A quel punto la giurata di Tu si que vales ha risposto: “Io guardo su e giù, tu non puoi ma io sì perché siamo registrati noi, quindi guardicchio da una parte e dall’altra”. Una confessione che ha spiazzato, visti anche i problemi che lo scorso anno ci sono stati con la Carlucci. La conduttrice di Ballando, infatti, aveva inviato una diffida a Mediaset per il format di ”Amici celebrities” ritenuto troppo simile al suo programma.

