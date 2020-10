Che puntata incandescente quella di ‘Uomini e Donne’, andata in onda su Cnaale 5 nel pomeriggio del primo ottobre. Gemma Galgani ha ascoltato una vera e propria dichiarazione d’amore da parte del nuovo corteggiatore Franco, mentre c’è stato un durissimo litigio tra Nicola Vivarelli, in arte Sirius, e la tronista Jessica Antonini. Un altro momento di altissima tensione lo si è avuto con l’opinionista Tina Cipollari, che si è scagliata contro un protagonista del Trono Over del programma.

Maria De Filippi ha presentato ufficialmente a tutti una nuova dama, parsa subito di una simpatia unica. Ha alle spalle la bellezza di 6 matrimoni, ma da un paio di anni non intrattiene alcuna relazione sentimentale. Ha deciso quindi di prendere parte alla trasmissione Mediaset per cercare una nuova anima gemella. E subito ha fatto il suo primo nome: infatti, ha ammesso che le piace molto il cavaliere Daniel. Ma ecco che è successo il caos a causa di un'uscita dell'uomo.















Daniel non è sembrato molto interessato alla donna e, nel momento in cui la signora Cristina ha chiesto di ballare insieme, ha risposto: "Per galanteria accetto". Questa dichiarazione ha offeso non poco la dama, la quale si è tirata indietro rinunciando al ballo. In difesa del nuovo volto di 'UeD' si è appunto schierata la Cipollari, che ha contestato duramente il comportamento del cavaliere: "Troppo educata sei stata. Tu sei stato un vero cafone!". E non è finita così.















Tina Cipollari ha proseguito nel suo intervento, aggiungendo: "Diceva 'ma che sta fuori?'. Gesti da gran cafone". Allora Daniel ha compreso di aver probabilmente esagerato ed ha chiesto scusa pubblicamente. Ma Cristinas non ha voluto sentire ragioni: "No, no, tu sei proprio così". Allora l'opinionista tv ha rincuorato la donna: "Guarda, non ci hai perso nulla. Lui è fatto così, non ha grande sostanza". Ma in seguito è stata la dama a fare un'uscita a dir poco molto discutibile.









La De Filippi ha invitato la signora Cristina a guardare con maggiore attenzione Mario, ma la dama ha affermato: “Sei un po’ agée per la mia età”. Ma immediatamente l’uomo ha dichiarato di avere solamente 57 anni. Ed ecco che la nuova protagonista di ‘UeD’ ha praticamente criticato il cavaliere: “Non porti molto bene la tua età”. Ma i due hanno ugualmente ballato. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni.

