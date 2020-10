Non passa edizione di Uomini e Donne che non sia accompagnata dalle polemiche. Le ultime, violentissime, riguardano neanche a dirlo Gemma Galgani. La dama torinese, che nel 2020 ha tagliato il traguardo dei 10 anni in trasmissione, è stata al centro di violente polemiche innescate come sempre da Tina Cipollari e Gianni Sperti che, alla buona fede della Galgani hanno smesso di credere da un pezzo.

Nel calderone però non c’è solo la dama del trono over, fresca di rottura ufficiale con il baby Nicola Vivarelli, ma anche altri protagonisti. Parliamo di Jessica Antonini che risponde finalmente a chi la sta duramente accusando sul web. La tronista, al centro dello studio, inizia il discorso ammettendo di essere a conoscenza dei sospetti che nutrono molti telespettatori. Non può andare sui social, ma le sue amiche le riferiscono spesso cosa pensa il pubblico. Continua dopo la foto















Per chi non avesse seguito le puntate precedenti Jessica Antonini è stata accusata da più parti di conoscere Davide da prima dell’esperienza in studio. Una consuetudine tra le accuse e anche un’eventualità che si è venuta a creare nel tempo. Ma non finisce qui, perché tra le altre accuse mosse c’è quella legata al suo modo di apparire: Jessica Antonini non sarebbe una persona sorridente e timida, ma arrogante. Di fronte a queste accuse, oggi la Antonini dice la sua. Continua dopo la foto















“Io lo so quello che dicono, che io e Davide già ci conoscevamo e che voglio allungare il brodo”, dichiara inizialmente Jessica al centro dello studio. Non smentisce apertamente la segnalazione sulla sua presunta conoscenza con Davide prima del programma, ma sembra comunque negare la cosa. Aprendo il discorso, Jessica pare voler appunto smentire queste ipotesi. Continua dopo la foto











Insomma, a differenza di Gemma Galgani che sembra non riuscire a trovare una dimensione, Jessica Antonini ha intenzione di trovare l’amore e uscire dal programma. Il dubbio del pubblico da casa, va detto, è abbastanza condivisibile. Molti infatti hanno notato una complicità tra Davide e Jessica Antonini che va ben oltre il gioco di sguardi e sempre arrivare in profondità. Possibile che in poche settimane sia successo tutto questo? Per Maria De Filippi potrebbe essere in arrivo un altro colpo basso.

