“Non l’ho voluto…”. GF Vip, il crollo di Stefania Orlando. La conduttrice non riesce a trattenere le lacrime

Stefania Orlando è una delle concorrenti del Grande Fratello Vip. La conduttrice ha fatto ufficialmente il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia venerdì 18 settembre insieme a un folto gruppo di ‘vipponi’. Tra i lo svago e la spensieratezza, la conduttrice ha avuto un momento di sconforto per poi scoppiare in lacrime. È successo durante una chiacchierata in giardino insieme ad alcune sue compagne d’avventura e il tema è sui figli.

Stefania Orlando non ha mai avuto figli e ha confessato di non aver mai avuto la voglia di mettere al mondo un bambino. "Non ho lo spirito materno – ha confessato -. Sono materna con i miei cani, i miei amici, mi preoccupo per tutti". Una scelta sofferta, che di tanto in tanto è fonte di rimorso.















"Mi dispiace per mio marito e per i miei suoceri. Se avessero un nipote impazzirebbero", ha detto la conduttrice alla inquiline. Poi si è chiusa in confessionale e in lacrime ha aggiunto: "Se avessi dieci anni di meno, se avessi conosciuto mio marito prima. Forse, non lo sono, non ne sono sicura. Ogni tanto penso che ci sia qualcosa che ho tolto". Dopo la fine del matrimonio con Andrea Roncato, Stefania Orlando ha ritrovato l'amore grazie a Simone Gianlorenzi.















"Mi ero ripromessa che dopo la fine del matrimonio con Andrea Roncato, non mi sarei mai più sposata – aveva detto la showgirl a Chi – Non avevo perso le speranze, avevo solo smesso di crederci. Poi, pochi giorni fa, dal nulla, dopo undici anni di fidanzamento e convivenza, Simone mi ha presa per mano e, nel modo più semplice possibile, mi ha chiesto: 'Stefania mi vuoi sposare?'", aveva raccontato. Dopo undici anni d'amore, il 2 luglio del 2019 la showgirl, all'epoca 52 anni, ha sposato il suo Simone, chitarrista 43enne.









A fare da cornice alle nozze una spiaggia del litorale romano. E poi dress code per le signore (il bianco in tutte le sue sfumature) e hashtag apposito per le foto e i filmati sui social, #stefyesimoforever. Presenti al matrimonio, le amiche (e colleghe) di sempre: Rita Dalla Chiesa, Angela Melillo, Manila Nazzaro, Monica Setta, Milena Miconi, Patrizia Pellegrino, Alessia Fabiani, Fanny Cadeo e Matilde Brandi, anche lei all’interno della casa del Grande Fratello Vip.

