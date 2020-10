Da tempo non si vedeva in tv Dalila Di Lazzaro. Un passato di glorie sulla passerelle di tutto il mondo e dietro la macchina dei fotografi. Un presente ricco di incognite e un futuro tutto da immaginare. Dalila Di Lazzaro si è confessata nel corso di un’intervista a Storie Italiane, il programma di Rai 1 condotto da Eleonora Daniele. Ha parlato della sua battaglia personale, toccando le corde profonde di telespettatori e conduttrice.

Tanto che la stessa Eleonora Daniele ha faticato a trattenere le lacrime travolta dall’emozione. Dalila Di Lazzaro che in obbligo al protocollo sanitario ha partecipato tramite collegamento al talk sulle pensioni, lamentando di non avere una buona pensione a causa di un incidente che le ha cambiato la vita molti anni fa. “Ha rotto un momento magico della mia carriera. A causa di quell’incidente non ho più potuto lavorare”. Continua dopo la foto















Poi Dalila Di Lazzaro ha proseguito: “Non sono arrivata a quarant’anni di lavoro ma se anche lo avessi fatto, pur avendo sempre versato, oggi non avrei una pensione dignitosa”, chiedendo poi a gran voce: “Se una persona è costretta a smettere di lavorare e non può più fare niente, come si deve comportare? […] mi mancavano circa dieci anni di lavoro, ho chiesto mille volte di avere un’integrazione, ma è come chiedere l’elemosina”. Continua dopo la foto















Sul suo problema di salute, che Eleonora Daniele ha definito molto serio, Dalila Di Lazzaro a Storie Italiane ha spiegato: “Ho un dolore cronico. Ho speso più di 750mila euro per curarmi. Vorrei riconoscessero che il mio problema è grave. Anche se mi vedete così, io non posso muovermi. Durante l’incidente ho battuto la schiena e un pezzo di trapezio mi ha strappato dei tessuti nervosi dalla spina dorsale. Soffro di un dolore cronico neuropatico, non posso muovermi come tutti voi. Posso fare due passi ma sempre con la morfina in tasca”. Continua dopo la foto











Dalila di Lazzaro nasce ad Udine nel 1953 ed inizia la carriera nel mondo dello spettacolo molto presto per mantenere il figlio Christian, nato il 5 aprile 1969, quando lei aveva solo 16 anni. Nel 1991 il figlio Christian muore vittima a 22 anni di un incidente stradale, tragedia che la prova fortemente. Negli anni successivi sarà anche soggetta a una forma di dolore fisico cronico, in seguito a un incidente motociclistico che le causerà la frattura dell’atlante, costringendola a rimanere immobile nel letto, distesa e convalescente per lungo tempo.

