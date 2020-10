Meno di un mese alla nuova edizione di Detto Fatto e tante novità in arrivo. Novità che non piaceranno forse a tutti ma che contribuiranno a tenere alta l’attenzione sul programma di Bianca Guaccero. La conduttrice, reduce come il resto del mondo della televisione da una periodo travagliato, ha voglia di rimettersi in discussione e, insieme a sceneggiatori e al resto della sua squadra ha apportato una serie di cambiamenti.

Cambiamenti che partono dall'orario e dallata del programma che ha subito delle modifiche rispetto agli anni scorsi. La data d'inizio del programma di gossip e tutorial di Rai 2 è infatti lunedì 26 ottobre. Il motivo di questa partenza in ritardo rispetto agli altri programmi è la messa in onda nella stessa rete del Giro D'italia dal 3 al 25 ottobre, in programma lo scorso mese di maggio e posticipato dopo lo scoppio dell'emergenza sanitaria















Tornado all'orario, i fan di Bianca Guaccero dovranno aspettare un po' di più. Il programma infatti partirà più tardi rispetto all'anno scorso, alle 15.00 e durerà fino alla 17.30. Dalle 14.00 alle 15.00 invece verrà trasmesso il nuovo programma di Milo Infante Ore 14. Il cambio d'orario, come dett, non sarà l'unica novità dell'edizione 2020/2021 di Detto Fatto e a fornirne delle altre è stato TvBlog. Innanzitutto per quanto riguarda il cast del programma di Bianca Guaccero ritroveremo gli stessi tutor e quindi ci sarà Jonathan Kashahian con i suoi gossip, Carla Gozzi ed i suoi consigli sul look e stile, Gianpaolo Gambi ed Elisa D'Ospina.















A Detto Fatto quindi ci saranno le stesse rubriche ma a ciò si aggiungerà anche uno spazio dedicato alle storie della gente comune. Bianca Guaccero, infatti, nei giorni scorsi sul suo profilo Instagram ha annunciato questo nuovo spazio invitando chiunque abbia una storia divertente, commovente o comunque interessante da raccontare a scrivere al programma.











Altra novità, infine, sulla nuova edizione di Detto Fatto, riguarda la puntata del venerdì nella quale ci sarà una sorta di ‘super tutorial’ al quale gli autori stanno lavorando ma sul quale non si conoscono maggiori dettagli. Bianca Guaccero, dunque, che recentemente si è duramente sfogata, è pronta a tornare in onda ed è più carica che mai.

